陸生提議納入健保　李大維：相信不久會有好消息

▲李大維與陸生座談。（圖／海基會）



記者蔡紹堅／台北報導

海基會董事長李大維25日前往金門大學與陸生座談，期間有陸生提到，希望未來陸生也能納入健保。對此，李大維回應，他會跟主管機關表達，相信能在不久的未來能夠有好消息。

海基會董事長李大維、海基會秘書長邱垂正及海基會職員25日上午訪問金門大學，獲得校長陳建民的熱情接待。李大維與陳建民都曾在外交部北美司服務，兩人也就國際外交工作進行討論，同時對招收國際學生交換意見，如加強對東南亞學生的吸引力，以擴大招生對象。

李大維也與在金門大學求學的10多位陸生進行座談，聽取陸生的求學心得與需求。其中，一名來自浙江的陸生代表說，他已來金門大學五年，希望台灣政府能夠開放陸生納保，因為在求學期間不免生病或遭逢意外，所產生的龐大醫藥費將形成經濟負擔。

▼李大維與陳建民對談。



該名陸生代表還提到，他同時也期待台灣能開放更多的陸生來台就讀，畢竟相較於歐美學校，兩岸語言相通，文化相近，但也期待能夠降低學費，「金門民風淳樸，學校師長與同學們也都溫暖對待，每位金大的陸生都滿懷感謝，他個人未來也願意留在金門發展。」

來自福建的兩位陸生也說，去年她們發生車禍時，海基會立即前往金門表達關心，並給予急難慰問金，同時立即聯繫移民署，共同協助家屬前來予以照護，在休養的期間感受到台灣溫暖的人情味，對海基會的積極幫忙也深感謝意。

李大維也立即關心兩位同學的恢復狀況，得知兩人都已痊癒，健康如常，他也感到欣慰。

對於陸生納入健保的議題，李大維回應，他會跟主管機關表達，相信在不久的未來能夠有好消息。