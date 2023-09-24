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社會 社會焦點 保障人權

小5童吵架賭氣衝出學校斷聯　警找到天黑工地尋獲…蹲地勸他回家

▲▼學童負氣離校 員警夜間擴大搜尋助童找到回家的路。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門員警耐心蹲地，安撫男童情緒並開導，最後男童終於願意跟家長返家。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

金門一名僅就讀國小5年級的男童，昨（23）日下午在學校跟同學爭吵後，竟然賭氣跑出學校，身上沒帶任何錢財或手機，家長得知後焦急報案，警方也立刻動員追查男童下落，從天亮找到天色已黑，經過4小時的全力搜尋後，終於在一處工地發現男童身影，男童一開始仍怨氣未消、不願回家，員警當場化身「輔導老師」，耐心勸說後，男童才笑逐顏開由家長帶回。

金門縣金湖派出所於23日晚間接獲轉報，就讀於金湖轄區某國小5年級黃姓男童，因在校課間與同學發生爭吵，遭師長制止後，於當(23)日16時40分許負氣離開學校，且未攜帶相關通訊設備及金錢，從此下落不明，經黃童家人向警方報案，金湖派出所立即發動線上警網擴大協尋。

▲▼學童負氣離校 員警夜間擴大搜尋助童找到回家的路。（圖／記者林名揚翻攝）

案經警方率員前往校區調閱監視器影像，確定男童離校時間及可能行經路徑，鎖定男童行蹤及動向後，針對可能行經路線進行全面搜尋，終於在當日晚間20時40分許，發現男童因情緒不穩躲藏在金城一處工地，並仍然不願與家人返家，金湖派出所接獲家屬請求，協助勸導男童，最後解開其心防，並由家屬帶回，全案始告一段落；警方獲報後積極搜尋，家屬表示非常感激。

金湖分局表示，期望每一位同仁都能秉持著同理心，與關懷民眾的熱忱，把警察工作角色與任務做好，以展現警察「為民服務」的溫馨、關懷與熱忱。

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