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社會 社會焦點 保障人權

金門男登太武山秘境迷路受困！手機用這招求援　20分後獲救

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門於昨（24）日有民眾攀登斗門古道南風隙時迷路，打電話給消防局求援，在執勤員指揮下，民眾用Line回傳定位，消防局再使用APP「山林日誌」及「綠野遊蹤」進行定位，在救災精準定位下，消防人員僅花20分鐘就找到該名受困民眾，將他平安送下山。

▲▼金門於昨（24）日有民眾攀登斗門古道南風隙時迷路。（圖／記者林名揚翻攝）
▲金門於昨（24）日有民眾攀登斗門古道南風隙時迷路。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

金門縣消防局於24日16時49分接獲民眾報案指稱，在攀登斗門古道南風隙時，因不熟悉當地環境，在仙人座附近迷失方向，遂致電求助消防局救援。

消防局指揮中心獲報，立即派遣轄區金沙及金湖消防分隊出勤，共計出動三車8職消1義消，在熟悉登山路線的義消協助下，僅花費20分鐘就找到迷失民眾，在接觸民眾評估生命徵象無明顯外傷後，隨即協助脫困下山，成功完成救援任務。

▲▼金門於昨（24）日有民眾攀登斗門古道南風隙時迷路。（圖／記者林名揚翻攝）

本案件受困民眾撥打119向消防局求援，指揮中心值勤員立即引導民眾使用Line回傳定位，獲取民眾受困座標後，傳送給第一線搜救人員，現場搜救人員立即使用APP「山林日誌」及「綠野遊蹤」進行定位，確認民眾迷失在南風隙仙人座附近，並以兩方向救援原則進行搜救，第一個方向由玉章路0.2K入山，第二個方向從斗門古道入山。

經二路人馬沿路搜索，順利於仙人座附近樹林內發現迷失者。整個救災自精準定位後從入山口歷時20分鐘即搜得該受困民眾，後續經救護人員對其進行基礎生命徵象檢測，確認無明顯外傷後護送下山，該民眾十分感謝消防員及義消的幫忙，表示不會再貿然攀爬不熟悉之路線。

消防局呼籲，民眾從事登山活動前，應先評估自身身體狀況及入山時間，並結伴而行，以利於緊急事故時能有所照應。另呼籲民眾攀登太武山，以金門國家公園管理處公告開放之路線「玉章路」、「蔡厝登山步道」及「斗門登山古道」進行登山活動，避免方向迷失，以維護個人安全，如有緊急事故發生，應於第一時間立即向消防局求援，以爭取黃金救援時效。

▲▼金門於昨（24）日有民眾攀登斗門古道南風隙時迷路。（圖／記者林名揚翻攝）

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