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營養午餐禁用液蛋　團膳業批「矯枉過正」：害學生吃不到蛋

▲台北市長蔣萬安（右2）視察學校營養午餐。（圖／北市教育局提供）

▲台北市長蔣萬安（右2）視察學校營養午餐。（圖／北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

進口蛋引爆全台食安風暴，目前包括台中市、雙北等8縣市宣布營養午餐全面停用液蛋。但有團膳業者私下批評，國產全蛋成本高、逐顆打蛋反而增添食安風險，只好直接改菜單拿掉蛋料理，「矯枉過正，只是害學生吃不到蛋」。台北市餐盒食品商業同業公會理事長高嘉鴻證實，多數團膳業者的確直接下架雞蛋料理，改用其他替代食材。

目前包括台中市、台北市、新北市、桃園市、基隆市、新竹縣市、苗栗縣等縣市均宣布，營養午餐暫停使用液蛋，全國教師工會總聯合會也呼籲全國學校應全面禁用。

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不願具名的團膳業者私下指出，營養午餐禁用液蛋，團膳廚房得自行處理打蛋作業，如果是一次供應2000人以上餐點的大型學校，從第一顆打到最後一顆，恐怕蛋都變質了，也可能發生蛋殼不慎掉入，反而增添食安疑慮，加上全蛋成本高，最後只好乾脆把雞蛋料理直接從菜單拿掉，改用其他替代食材。他並批評，決策者一窩蜂跟進，只是害學生吃不到蛋而已。

高嘉鴻坦言，人工打蛋有其難度，會有食安與蛋殼等異物的風險，所以很多廠商都先把雞蛋料理下架，改用豆腐、豆乾等其他替代的蛋白質食材。不過為了配合市府政策，近期不少團膳業者打算添購打蛋設備，就是怕不曉得液蛋何時才能解禁，希望政府可以在源頭好好把關，盡快恢復國產液蛋進入校園。

中華民國餐盒食品商業同業公會理事長陳明信也說，會盡力配合縣市政府要求，但坦言國產全蛋成本高、調理費時，在液蛋疑慮未排除前，多數廠商先以其他優質的蛋白質食材替代，因一顆全蛋成本調理完至少要10元以上，都比肉類還貴了，部分廠商可能寧可選擇肉品。

進口蛋爭議讓消費者聞之色變，搶買國產雞蛋，國內蛋價今起調漲2元，重回今年3月蛋荒的歷史新高。台北市蛋商公會理事長林天來表示，光是營養午餐禁用液蛋，一天至少就多出2000箱殼蛋的需求，累計的需求量很驚人，目前產地已出現加價搶蛋，黑市蠢蠢欲動，為維持產銷秩序，只能調漲蛋價，如果國人持續對進口蛋恐慌、學校拒用液蛋，中秋過後恐掀起更高漲幅，年底前可能再上演缺蛋危機。

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