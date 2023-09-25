進口蛋海上排隊等進來！高屏成「蛋藥庫」　藍營批：還賺不夠？

▲高雄市衛生局派員前往蛋品倉儲稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市立委參選人鍾易仲、李眉蓁日前指「還有更多蛋在海上等著進來」，不久前這項說法獲農業部證實，表示目前在海上的雞蛋約96萬多顆，專案進口到年底每個月大約進口180萬顆。鍾易仲、李眉蓁指出，5170萬顆壞蛋還沒銷毀，新蛋又源源不絕進來，農業部仍打著平抑蛋價的大旗持續專案進口，真不知道是他們預算太多，還是有人賺的還不夠？

鍾易仲表示，他和李眉蓁日前要求農業部說明是不是「有更多的蛋在海上等著進來？」，農業部承認9月正在海上約96萬多顆，專案進口雞蛋規劃到年底每個月大約進口160萬到180萬顆。然而農業部卻隱瞞了一半真相，實際上專案進口蛋的期限是到明年6月，超過明年520新總統就職。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲還有進口蛋海上排隊等進來！高屏成「蛋藥庫」，藍批：還賺不夠？。（圖／記者賴文萱翻攝）

鍾易仲指出，這種創新潮流、跨越新舊政府的「專案」模式，獲利最大的本來是超思公司，他們3到7月進口8814萬顆雞蛋，約佔所有進口蛋的六成。如果依原計畫獨家進口到明年6月，他們進口的巴西蛋至少2億顆，肯定讓某些人賺的盆滿缽滿。然而現在被起底後，超思已被「砍單」，可能不再進口巴西蛋。

李眉蓁表示，雖然被砍單，超思早已入袋為安，最大的輸家則是全民和高屏縣市。農業部進口了1億4000多顆蛋，其中要銷毀的就高達5170萬顆，換算起來每3顆蛋就要銷毀1顆。

▲高雄市衛生局派員前往蛋品倉儲稽查，高屏目前加起來待銷毀蛋有3269萬顆，約1765噸。（圖／記者許宥孺翻攝）

民進黨政府花了5.7億的專案補助經費，但由於執行面荒腔走板，進口但整個失控讓人民失去信心，導致9月雞蛋價格比進口以前還高，25日起還要再漲2元。整起事件政府白花5.7億經費，人民繼續傷荷包，得利的恐怕只有超思所屬派系。

李眉蓁進一步指出，高屏目前加起來待銷毀蛋有3269萬顆，約等於1765噸。高雄有兩座堆肥場、四座焚化爐，屏東更有5座公有堆肥場、8座民間堆肥場，地方業者認為這些壞蛋之所以存放高屏，可能就是看上這裡好配合、好處理。

她痛批，1765噸的堆肥量是不小的負擔，好事輪不到，替農業局擦屁股的事就想到高屏，真讓人情何以堪。