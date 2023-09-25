5170萬顆過期進口蛋怎麼銷毀　農業部：會在網站公告

▲北市衛生局稽查畜牧會蛋品流向。（圖／北市衛生局提供）

記者楊惠琪／台北報導

進口雞蛋效期爭議延燒，外界關注過期進口蛋後續銷毀情形。農業部代理部長陳駿季今表示，有5400多萬顆過期待銷毀雞蛋，其中有260多萬顆已經銷毀，剩下5170多萬顆均存放在中央畜產會倉庫中，等待各縣市政府查驗完畢，以規劃相關銷毀機制，未來銷毀的進度、方式與流向等都會公開在農業部網站，請外界放心。

陳駿季今前往台北郵件處理中心視察中秋節郵包檢疫流程，會前接受媒體聯訪。針對過期雞蛋流向與後續銷毀情形，陳駿季說，目前剩下5170萬顆待銷毀雞蛋，完全存放在畜產會倉庫沒有外流，待地方政府查驗完畢，就會進入銷毀機制，未來銷毀過程都會預先公告，農業部專案雞蛋進口專區網站會完整呈現，讓民眾知道如何銷毀與流向。

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陳駿季說，整個雞蛋銷毀機制會進入農業多元循環利用，以農業堆肥為主，至於是否轉為飼料使用，強調農業部對寵物飼料的基本原則就是，人不能吃，也不會進到貓狗的配方中，所以目前沒有規劃轉做動物飼料，仍會以農業堆肥使用為主。

針對北市府衛生局以中央畜產會未依規定提供完整進口蛋品流向，最重將開出300萬元罰單。陳駿季表示，據他掌握，北市府曾2次行文、3次到現場與畜產會同仁瞭解，北市府要求所有標錯的巴西雞蛋要全面下架，畜產會已經完全下架，相關巴西資料也已經提供給北市府，但北市府要求所有不同國家來源的雞蛋資料，相信畜產會也會全力配合，若北市府有查到有錯標或流用的部分，畜產會也本於職責全力配合辦理。