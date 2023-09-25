快訊／財神爺來敲門！　統一發票7、8月千萬特別獎號碼出爐囉



▲統一發票開獎日又到了，趕快對發票，不要跟財神爺錯過！（圖／記者林懿捷攝）

記者周偉承／綜合報導

又到了統一發票開獎日！本期（112年7-8月）千萬特別獎號碼是21981893，趕快檢查自己的發票，不要跟財神爺錯過了！另外，上一期5-6月統一發票千萬獎還有8張沒領，領獎期限到11月5日止，趕快對發票，說不定幸運兒就是你喔！

根據財政部表示，今年5、6月統一發票千萬獎還有8張沒領，分別有在台北市北投區全家消費122元買菸、西門町買阿宗麵線花120元、台北市松山區叫瓦斯花442元、foodpanda外送費花費58元、桃園市宅配通宅配物品花800元、台中市梧棲區小7買食物花85元、台南市北區日藥本舖花820元、高雄中油花301元加油等8位幸運兒，財政部提醒，領獎期限到11月5日止，請民眾務必把握機會。



▲112年7-8月統一發票完整中獎號碼。（圖／社群中心製）

[廣告]請繼續往下閱讀...

而先前財政部賦稅署宣布，隨著雲端發票使用率逐年提升，兌領率亦隨網路領獎通路便利性提高而持續成長，經衡酌今年統一發票給獎經費目前執行情形及中獎獎金兌領情形，5-12月期雲端發票專屬獎500元獎開獎組數，每期組數由215萬組調整為165萬組，而其他獎分別維持與今年1-4月期各期開獎組數相同。