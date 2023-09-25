台銀前總座閃辭內幕曝！女兒買喜餅報公帳　為10.9萬被控2罪名

▲台銀前總經理許志文(左)坦承用不實單據報領業務費，被檢察官依詐欺罪處分緩起訴。（資料照／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

台灣銀行前總經理許志文2月間閃辭，撼動公股金融圈，如今一起詐欺案可能揭露端倪，檢調接獲檢舉，許志文涉嫌在2年前，指示秘書用他女兒結婚買喜餅等不實單據，核銷業務費10萬9千元，許志文坦承是為了用做其他無法報帳的公務支出，台北地檢署25日考量許志文認罪，給予緩起訴處分，條件是繳庫20萬元，陳姓秘書否認犯行，被依詐欺、偽造文書起訴。

許志文是東吳大學經濟系畢業，1981年進入台銀後在香港分行、國際部、企金部歷練，後升任台銀副總，2020年接任總經理，成為後來台銀董事長呂桔誠的左右手，也是不少員工眼中的好長官，2023年2月20日除然傳出以健康為由請辭，讓員工感到相當不捨，也一度引發唯一的國營金控高層將有人事搬風的聯想。

其實，許志文請辭前，曾被檢察官傳喚出庭，因為有台銀內部人檢舉，許志文疑似假公濟私，用不實單據核銷總經理業務費。檢調查出，台銀總經理每個月約有20多萬元的業務費，需要確實用在公務上，且採實報實銷，但許志文在2021年3月間，先拿女兒結婚購買喜餅的收據，指示陳姓女秘書核銷9萬8千元的業務費，接著又在5月間，要陳女幫忙找到丈夫去吃牛排的1萬1千元發票，不實核銷業務費。

許志文坦承不實核銷2筆共10萬9千元，但目的並非私用，而是有些與公務有關卻無法報帳的開銷需要支付，比如他的司機接到交通罰單，不好意思讓司機自己去繳，另外台銀規定董事長、總經理不可同時請假，但有些公務行程必須2人同時到場，而他無法請公假，就不能報交通、住宿開銷，所以想到用這種方法報帳。

許志文當庭認罪，並願繳回不法所得，檢察官認為許志文涉犯詐欺、偽造文書罪，考量犯後態度，給予緩起訴處分，處分期間1年，條件是再繳交20萬元給國庫，至於陳姓女秘書認為自己只是聽從長官指示，協助找單據來報領業務費，否認不法，但被檢察官認定是許志文的共犯而提起公訴，提供用餐發票的陳女丈夫則因不知情，獲不起訴處分。