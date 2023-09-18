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發票「中100萬」竟不能領！　國稅局揭關鍵原因

▲▼發票。（圖／記者蕭筠攝）

▲「寄件手續費」雲端發票中100萬，營業人不論有無申請稅籍登記，購買貨物或勞務取得的發票不可兌獎。（示意圖／記者蕭筠攝）

文／中央社

北區國稅局今天指出，轄內有民眾經營家庭用品零售，商品透過超商寄送，因而取得300多筆「寄件手續費」雲端發票，其中1張中新台幣100萬元，但因營業人不論有無申請稅籍登記，購買貨物或勞務取得的發票不可兌獎，因此這張發票不予給獎。

財政部公布統一發票中獎清冊時，偶爾會出現原應開出30張的雲端發票百萬專屬獎，最終卻僅有29張，原因正是有買受人涉及未辦登記、擅自營業情事，而不給獎。

北區國稅局今天表示，依統一發票使用辦法規定，營業人銷售貨物或勞務給營業人（B2B），應開立載有買方統一編號的三聯式統一發票。同時，當買方是營業人時，即便中獎也不予給獎。

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北區國稅局說明，每期統一發票開獎日後，國稅局都會就轄內當期中獎的各獎，產製載明統一發票字軌號碼及應發獎金金額的中獎清冊檔，勾稽審核有無不

得給獎事由，保障一般消費者統一發票中獎權益。

北區國稅局舉例，轄內A君經營家庭用品零售，部分商品透過超商寄送給消費者，A君支付手續費，取得超商開立未載有統一編號的雲端發票。

112年3月至4月期統一發票開獎時，北區國稅局勾稽發現，A君對中雲端發票專屬百萬獎，但發票品名為「寄件手續費」，再查發現A君於該期共取得300多筆品名為「寄件手續費」的雲端發票，均是寄送貨物取得。

最終，A君擅自營業而未依規定辦理稅籍登記，取得未載有統一編號的統一發票，不適用給獎辦法的給獎規定，北區國稅局即註記這筆中獎發票不給予獎金，並輔導辦理稅籍登記。

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