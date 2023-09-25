　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

北京一飯店連假推「樓梯間房」一晚竟要近3千！實拍圖曝網傻眼

▲北京一快捷酒店國慶期間推「樓梯間房」。（圖／翻攝自上游新聞）

▲北京一快捷酒店十一期間推「樓梯間房」。（圖／翻攝自上游新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸「十一」連假即將到來，由於中秋節加上「十一」共有8天連假，是大陸今年最長的連假，預估將有大批民眾出遊。大陸有遊客近日吐槽稱，北京一家連鎖飯店連假期間開放預定「樓梯間房」，要價650元人民幣（約新台幣2760元）1晚。

據《上游新聞》報導，相關圖片顯示，該房間雖安裝有冷氣等設施，但空間狹小，僅能容下一張單人床，床對面也僅有一個木板搭建的小桌台，下方一個垃圾桶。而且，去到床上，還需要步行下一段樓梯。

預訂資料顯示，該房型為單人房，6平方米（1.8坪），封閉窗，1張1公尺單人床。

▲北京一快捷酒店國慶期間推「樓梯間房」。（圖／翻攝自上游新聞）

按照該遊客提供的酒店信息，在平台搜索該家酒店。即時預訂資訊顯示，該飯店位於北京雅寶路，為品牌連鎖飯店。價格方面，1公尺床的單人房，平時最低價格為188元（人民幣，下同）1晚，其他如特價房、大床房的價格在300元左右；十一連假期間，在部分預訂平台，該單人間最高漲至650元1晚，其他特價房、大床房的價格在600多一間。

除了價格，不少人還質疑，房型安排的地方是在樓梯間嗎，通過了消防沒？對此，酒店品牌方客服查詢後表示，該家酒店屬於品牌旗下酒店，的確有單人房型，房間很小，也確實存在樓梯，整體6平方米，估計預訂平台顯示的圖片不全，所以，看起來有差異。就整個品牌來說，這種房型很少。一般而言，正常上架的房型，都提前做了規劃，而且，都通過了品牌方專門的審核和檢測，如果消防不過關的話，是無法正常營業的，正常入住沒問題。目前，該房型在官網的價格普遍在300元左右。

對於價格問題，客服也表示，比較其他房型價格，該房型便宜不少，能滿足一些特定客戶的需求。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
快訊／萊爾富開出1張千萬發票！門市曝光
終於等到！超商咖啡「買1送1」來了　只有5天
明揚女主管拍照報平安！　竟又回辦公室工作喪命
快訊／「柔道女王」連珍羚苦戰近9分鐘勝出　挺進金牌戰
兄弟都在明揚上班！弟上夜班逃劫　爆炸前收兄「4字訊息」
明揚情侶天人永隔！她昏迷頻喊男友名　媽媽哭了：不敢告知死訊
日本購物中心隨機砍3人！　18歲高中生被捕
快訊／7、8月統一發票　千萬獎號碼出爐！
新北2女童穿越馬路遭撞！驚悚影片曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海首條「倒掛式」空鐵車站及軌道竣工　車輛展開動態運行測試

王令麟領軍東森購物前進大陸淘寶直播　三場突破2.6億台幣！

北京一飯店連假推「樓梯間房」一晚竟要近3千！實拍圖曝網傻眼

火鍋店丟棄即期食材　北京大媽衝過來「搶挖垃圾桶」

抖音神物「蘿蔔刀」風靡陸中小學校園　家長憂帶來「暴力」傾向

虛擬貨幣平台涉詐欺！香港將公布「持牌平台」名單

亞運外籍選手衝小商品市場殺價「直接對半砍」 店家：很會！

「划船甜心」淚崩告別亞運　黃義婷：真的盡力！很想站上頒獎台

新冠後還沒完？　陸病毒學家石正麗警告：極可能爆發另一冠狀病毒

恆大：因恆大地產正被立案調查　無法滿足新票據的發行資格

明揚50員工自願回現場清掃　他頭包紗布：覺得該來幫忙

4殉職勇消靈堂開放弔唁　屏二分隊長單膝下跪痛哭

金在中不知鄭容和演《原來是美男》　被蟲攻擊：因為我的眼睛像湖水XD

Jessica挺王心凌來小巨蛋！　合體《愛你》全場都瘋了

台下小粉絲喊「你跟我阿公同歲」　任賢齊苦笑：舅公還在這裡唱歌XD

賴俊儒殉職父不怪任何人　大拇指比讚：我兒是「這支」

胡瓜甩肉12公斤現身徐新洋婚禮　熊熊挺孕肚「現場叫老公脫」XD

發現荷蘭垃圾桶奇妙設計　清潔車一拉桶身超級長！

王心凌小巨蛋嗨唱《Honey》　中空芭比裝「大露馬甲線」好美♥

嬤寵蜜袋鼯！當孫在養　孫女笑回「牠變太胖了」

上海首條「倒掛式」空鐵車站及軌道竣工　車輛展開動態運行測試

王令麟領軍東森購物前進大陸淘寶直播　三場突破2.6億台幣！

北京一飯店連假推「樓梯間房」一晚竟要近3千！實拍圖曝網傻眼

火鍋店丟棄即期食材　北京大媽衝過來「搶挖垃圾桶」

抖音神物「蘿蔔刀」風靡陸中小學校園　家長憂帶來「暴力」傾向

虛擬貨幣平台涉詐欺！香港將公布「持牌平台」名單

亞運外籍選手衝小商品市場殺價「直接對半砍」 店家：很會！

「划船甜心」淚崩告別亞運　黃義婷：真的盡力！很想站上頒獎台

新冠後還沒完？　陸病毒學家石正麗警告：極可能爆發另一冠狀病毒

恆大：因恆大地產正被立案調查　無法滿足新票據的發行資格

快訊／王力宏進法庭揮手任人拍！李靚蕾「3聲明反擊」　揭他操作手段

《異能》趙寅成最信賴的編劇　盧熙京唯一散文集來台發行

升級版漢來海港「島語自助餐廳」9／27開放訂位　餐價同步曝光

連珍羚闖金牌戰振臂握拳　壓制中國選手地主觀眾全場嘆息

「16位台灣代表隊」自費出戰　首屆亞太賽車運動錦標賽授旗

用檳榔攤、連鎖滷味攤做掩護　男組販毒集團二度遭破獲

防彈V合體目黑蓮！2大男神共同點曝光　被叫大哥暖回「唷洗唷洗」引暴動

快訊／萊爾富開出1張千萬發票！門市曝光

碳是未來做生意重要成本　張安平：10年內歐盟沒有不要錢的碳排放

「唱20秒門票只要12元」　2女學生答應聽歌⋯竟是防彈V現身眼前

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

大陸熱門新聞

大學畢業沒工作　他「改成高中學歷」秒收面試邀請

出差每晚進副校長房間…國中女主任偷情全被錄

49公斤被笑胖…半年減14公斤患厭食症

大陸7月起抓4間諜！女工程師被色誘潛伏17年

16人身亡！　中國貴州煤礦火災

「台灣仰王」莊沐倫有信心！

陸病毒學家石正麗警告：極可能爆發另一冠狀病毒

中華隊亞運男游泳200混決賽第6名

她在色情網站見「澡堂偷拍影片」　驚呼：不敢再去

陸女大生軍訓熱舞「豪乳彈出來」　台下一片驚呼

抖音神物「蘿蔔刀」風靡陸中小學校園 家長憂帶來「暴力」傾向

華為新品發布搶先看 Mate系列旗艦機＋陸版藍芽＋官媒首同步直播

陸女大生迎新熱舞「長輩見人」　堅持跳到最後

「划船甜心」黃義婷淚崩告別亞運

更多熱門

相關新聞

網驚見「樓梯間房」驚呆旅客　業者認

網驚見「樓梯間房」驚呆旅客　業者認

大陸的「十一長假」在即，不少旅宿業者摩拳擦掌，但有一名旅客發現，訂房網站刊登一晚要價人民幣650元（約新台幣2860元）的6坪「樓梯間房」，讓他覺得非常新奇。業者對此表示，此類房型數量稀少，均有通過專門的審核與檢測，若以價格而言，必能滿足特定民眾的需求。

陸民眾搶不到車票　疑平台「壓票再放票」

陸民眾搶不到車票　疑平台「壓票再放票」

補班日掰了！上班族「1神邏輯」　全場傻：明年繼續吵

補班日掰了！上班族「1神邏輯」　全場傻：明年繼續吵

「920就愛你」兩岸電商購物節登場

「920就愛你」兩岸電商購物節登場

中秋連假蘇花路廊行車尖峰時段曝光

中秋連假蘇花路廊行車尖峰時段曝光

關鍵字：

酒店十一連假北京

讀者迴響

熱門新聞

年輕人已經不用LINE「跳槽這2款APP」？

直擊李多慧「凌晨極樂信義區夜店」

中秋送舅舅月餅　轉5手竟回到他手上

「1類飲品」＝腫瘤細胞養分！天天喝罹大腸癌風險高

好多人出國　見「日本飯店大降1萬」刷下去慘了

柔道女選手打對手一巴掌　失格哭了

屏東明揚國際「員工月薪曝」　鄉民喊不意外

好多人生病！　醫1天驗出6病毒：太誇張

快訊／李相燁驚喜宣布「明年3月結婚」

法醫首案竟是自己學生！親手解剖紅了眼眶

湖口營區湧11萬人動線亂！軍警互嗆畫面曝

嘉義受刑人落跑現身台南六甲　家人說話了

iPhone 15 Pro Max「玩手遊5分鐘」　他悔炸：坐等16

嘉義看守所受刑人落跑！照片曝光

補班日掰了！上班族「1神邏輯」　全場傻：明年繼續吵

更多

最夯影音

更多
明揚50員工自願回現場清掃　他頭包紗布：覺得該來幫忙

明揚50員工自願回現場清掃　他頭包紗布：覺得該來幫忙
4殉職勇消靈堂開放弔唁　屏二分隊長單膝下跪痛哭

4殉職勇消靈堂開放弔唁　屏二分隊長單膝下跪痛哭

金在中不知鄭容和演《原來是美男》　被蟲攻擊：因為我的眼睛像湖水XD

金在中不知鄭容和演《原來是美男》　被蟲攻擊：因為我的眼睛像湖水XD

Jessica挺王心凌來小巨蛋！　合體《愛你》全場都瘋了

Jessica挺王心凌來小巨蛋！　合體《愛你》全場都瘋了

台下小粉絲喊「你跟我阿公同歲」　任賢齊苦笑：舅公還在這裡唱歌XD

台下小粉絲喊「你跟我阿公同歲」　任賢齊苦笑：舅公還在這裡唱歌XD

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面