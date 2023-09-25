北京一飯店連假推「樓梯間房」一晚竟要近3千！實拍圖曝網傻眼

▲北京一快捷酒店十一期間推「樓梯間房」。（圖／翻攝自上游新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸「十一」連假即將到來，由於中秋節加上「十一」共有8天連假，是大陸今年最長的連假，預估將有大批民眾出遊。大陸有遊客近日吐槽稱，北京一家連鎖飯店連假期間開放預定「樓梯間房」，要價650元人民幣（約新台幣2760元）1晚。

據《上游新聞》報導，相關圖片顯示，該房間雖安裝有冷氣等設施，但空間狹小，僅能容下一張單人床，床對面也僅有一個木板搭建的小桌台，下方一個垃圾桶。而且，去到床上，還需要步行下一段樓梯。

預訂資料顯示，該房型為單人房，6平方米（1.8坪），封閉窗，1張1公尺單人床。

按照該遊客提供的酒店信息，在平台搜索該家酒店。即時預訂資訊顯示，該飯店位於北京雅寶路，為品牌連鎖飯店。價格方面，1公尺床的單人房，平時最低價格為188元（人民幣，下同）1晚，其他如特價房、大床房的價格在300元左右；十一連假期間，在部分預訂平台，該單人間最高漲至650元1晚，其他特價房、大床房的價格在600多一間。

除了價格，不少人還質疑，房型安排的地方是在樓梯間嗎，通過了消防沒？對此，酒店品牌方客服查詢後表示，該家酒店屬於品牌旗下酒店，的確有單人房型，房間很小，也確實存在樓梯，整體6平方米，估計預訂平台顯示的圖片不全，所以，看起來有差異。就整個品牌來說，這種房型很少。一般而言，正常上架的房型，都提前做了規劃，而且，都通過了品牌方專門的審核和檢測，如果消防不過關的話，是無法正常營業的，正常入住沒問題。目前，該房型在官網的價格普遍在300元左右。

對於價格問題，客服也表示，比較其他房型價格，該房型便宜不少，能滿足一些特定客戶的需求。