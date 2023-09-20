「920就愛你」兩岸電商購物節登場　台灣明星助推80種優質好商品

▲ 第四屆「920就愛你」海峽兩岸電商購物節啟動儀式嘉賓。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

第四屆「920就愛你」海峽兩岸電商購物節今（20）在北京正式起跑，未來3個月時間裡，結合台海優質明星和知名大咖博主，攜手推廣80多種兩岸優質產品。大陸淘天集團執行總編輯田為接受《東森新媒體ETtoday》表示，淘寶連續四年深度參加920電商活動，用實際行動去助推兩岸經濟融合。他也透露，淘寶直播間將準備許多台灣優質商品，絕對是大陸民眾喜愛品牌。

▲ 「920就愛你」兩岸電商購物節今正式登場。（圖／記者任以芳攝）

連續舉辦四年「920就愛你」海峽兩岸電商購物節今天隆重登場，啟動活動上，參與嘉賓有中國台灣網總編輯總經理鄭月文、全國台聯常委蔡培輝、中新國興（福建）董事長馬建霖、淘天集團執行總編輯田為、黑巔電子科技董事長范銘達、北京星介文化董事夢真等，出席並致辭。

為期3個月時間裡，「920就愛你」電商購物節將推廣80多種兩岸精選好產品，淘寶、抖音、快手等知名電商平台共同合作，再結合兩岸知名明星、大咖網紅主播，一起助推兩岸商品。

▲ 東森自然美保養品廣受兩岸女性喜愛。（圖／記者任以芳攝）

直播間貨架陳列上百種商品，包括許多台灣知名品牌。全場讓人最期待「直播帶貨專場」之一，就是台灣知名品牌東森自然美保養品，廣受兩岸女性喜愛。

另外，台灣民眾從小吃到大的旺旺零嘴、老楊方塊酥、盛香珍餅乾，以及南投竹山傳統特產冬筍餅等優質商品，羅列其中。

▼台灣各類優質食品 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 中國台灣網總經理鄭月文。（圖／記者任以芳攝）

「海峽兩岸電商購物節創辦的初心，希望為兩岸青年搭建一座溝通的橋梁，拉近彼此內心的距離，成為連接同胞情誼的紐帶。」中國台灣網總經理鄭月文表示，通過打造兩岸電商公益品牌，能夠讓更多台灣青年尋找到未來發展空間。

鄭月文也期許，大陸知名電商節日有「雙11」、「618」，未來有信心把「920就愛你」發揚光大，成為助推兩岸經濟融合的知名電商品牌。

▲ 大陸淘天集團執行總編輯田為。（圖／記者任以芳攝）

「920就愛你」兩岸電商購物節已經舉行第四屆，大陸龍頭電商阿里一路深度參與支持。大陸淘天集團執行總編輯田為受訪表示，「我們也願意用實際行動，結合主播直播，我們的商品，所有的商家共同助力兩岸經濟融合，兩岸文化融合，把920電商平台越做越大。」

田為也特別推薦台灣優質商品，他說，「東森自然美化妝品、旺仔牛奶等各種零食，大陸民眾都非常喜歡，淘寶也會安排『頭部主播』在直播間努力推廣優質台灣商品。」

田為進一步介紹，疫情結束後，許多台灣明星開始加入大陸電商直播帶貨，今年四月開始，台灣知名藝人吳宗憲已經在淘寶開三場直播。九月東森自然美正式進駐淘寶，舉行兩場「專場直播」，引進明道、侯佩岑、張晨光直播帶貨，流量成績相當亮眼。

他也很有信心稱，「未來會更多的台灣藝人來進入淘寶直播開播，淘寶不只有流量支持，還有大量的供應鏈和商家，持續積極促成台灣藝人通過直播，結合大陸商家強強聯手，共同打造品牌和商業文化。」

▼ 北京星介文化董事夢真也是「920就愛你」兩岸電商購物節助推者之一。（圖／記者任以芳攝）

▲ 全國台聯常委、甘肅省台聯會長蔡培輝。（圖／記者任以芳攝）

全國台聯常委、甘肅省台聯會長蔡培輝指出，海峽兩岸電商購物節的舉辦，給予兩岸青年增進瞭解、促進交流的平台，「920，就愛你」的標語也傳遞出兩岸同胞跨越山海，渴望團圓的強烈願望。

據了解，「920就愛你」海峽兩岸電商購物節先前直播預熱，邀請250萬粉絲大陸電商主播「老九好茶」介紹各類好茶，專場吸引157.8萬人在線觀看，榮登抖音直播「茶飲品類」榜單第1名，銷售額達253萬。另一場邀請台灣知名老戲骨李立群直播帶貨，點閱觀看和流量也十分可觀。

作為兩岸電商公益品牌，「920就愛你」海峽兩岸電商購物節，從2019年以來已成功舉辦三屆，借助大陸電商廣闊市場，切入兩岸民眾關注的衣食住行，一起共享發展商機。

▼ 「920就愛你」兩岸電商購物節先前直播預熱，邀請「老九老茶」、李立群。（圖／記者任以芳攝）