古道探秘！花蓮分署規劃3條路線精彩可期 　熱烈報名中

▲花蓮分署全國登山日系列活動熱烈報名中。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署響應教育部體育署推動全國登山日，鼓勵民眾親近山林、愛山與樂山，規劃包括步道歷史人文講座、無痕山林戶外學習活動及手作步道教育體驗等一系列精彩活動，即日起開放報名，歡迎踴躍參加，一同親近、瞭解並珍惜珍貴的山林資源。

▲清日古道交會的大水窟山頂。

花蓮分署說明，清治及日治時期，台灣島東西向聯繫因受高山屏蔽、不易到達，為解決交通不便限制，紛紛闢築橫越中央山脈官道，光是花蓮縣境內就有清治時修闢的八通關古道、關門古道，日治時的合歡越嶺道、能高越嶺道與八通關越嶺道等，在山區阡陌縱橫、原住民部落聯絡道路系統上，烙上清晰痕跡，百年過後仍留有石階、壘石、浮築橋、鐵線橋、日警駐在所及紀念碑等遺跡，在深山幽谷中娓娓道來往事並不如煙。花蓮分署規劃3場次步道歷史人文講座，邀請知名古道踏查專家徐如林講述能高越嶺古道的百年身世、布農族詩人沙力浪闡述八通關越嶺道上族人用頭帶揹負起遷徙、迫遷與復返的族群命運，山林工作者張嘉榮分享馬遠部落族人返鄉的關門古道等，場場精彩可期。

▲八通關越道路上華巴諾駐在所。

為推廣LNT無痕山林環境倫理，在交通便利、展望絕佳的佐倉步道辦理戶外體驗活動，沉浸式學習無痕山林7項準則，成能為環境負責的登山好公民。在台灣小百岳-鯉魚山健身步道辦理手作步道課程，由專業講師帶領操作體驗，透過雙手與力氣打造一條理想步道。

▲古道上的布農族協作。

詳細活動資訊可上花蓮分署臉書粉絲專頁，或電洽森林育樂科胡小姐（03）832-5141分機279，一同參與充滿知性、愉快而充實的全國登山日系列活動，認識花蓮的好山好水好人文。



各場次活動與報名請點選下列連結：

【步道歷史人文講座】能高越嶺古道（9月27日）、八通關越嶺古道（10月2日）、關門古道（10月18日）：https://forms.gle/1ivG9PjuQhqhy6AW9

【無痕山林實踐講座】佐倉步道（10月21日）：https://forms.gle/8QgiwF8HFhQr66rE8

【手作步道教育體驗】鯉魚山步道（10月28日）：https://forms.gle/mca6oPSGYjsN2k2X7

