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減少拆遷！國道7號路線優化　拚119年6月通車

▲▼國道7號路線優化減少建物拆遷。（圖／高公局）

▲國道7號路線優化減少建物拆遷。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

等了15年，今年3月行政院核定國道7號建設計畫，耗資1357.9億元，由高雄小港南星路一路往北接到國10仁武，全長23公里，為減少拆遷，高公局也規劃優化路線，優先使用公有地，減少徵收私有地和建物拆遷，預計114年初動工，119年6月通車。

高公局今(14日)向交通部報告國道7號路線用地作業規劃，國道7號路線北起國10，終點至貨櫃中心聯外道路南星路，主線全長23公里，高架長約21公里，將設置7處交流道，5處地區服務性交流道，以及2處系統交流道，其中國道7號主線設計速率為100公里，大坪頂交流道以南路段時速80公里，端點每小時60公里，主線雙向4車道，仁武到鳥松路段雙向6車道。

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高公局指出，國道7號未來將優先使用公有地，減少徵收私有地及建物拆遷，保留設定區分地上權條件，並依照土地徵收條例及環評承諾辦理用地徵收，符合公益性、必要性、適當性和合理性原則。

根據規劃，用地取得將慘考市場交易價格採從優從寬查估辦理補償，並將於徵收前以協議價購方式取得，如徵收市價高於協議價格，將另以獎勵金方式補足差額。

▲▼國道7號路線優化減少建物拆遷。（圖／高公局）

▲國道7號路線長度約23公里。（圖／高公局）

針對用地範圍內之地上物，研訂國道7號用地取得獎勵救濟方案提高補償，並優先採設定區分地上權方式辦理。因工程拆除房屋致無屋可居住的低收入戶或中低收入戶，研訂國道7號安置計畫，核發安置補償金，並依內政部規定加發人口遷移費。

高公局規劃組科長林佳煜表示，國道7號路線優化微調，減少拆遷量，具體減少拆遷多少戶仍在統計中，但能盡量少拆一戶就少一戶，因為每拆遷一戶就會影響一個家庭，優化路線減少拆遷後，路線總長度仍約23公里，總經費1357.9億元，預計115年初開工，119年6月提早通車，整體工程為119年底通車。

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