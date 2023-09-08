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花蓮接駁好好玩！ 6條試辦路線成果　9／6花蓮轉運站展出

▲▼花蓮縣政府在花蓮轉運站辦理成果靜態展，展期從9月6日下午2點開展至9月15日止。（圖／花蓮縣政府提供）

花蓮縣政府在花蓮轉運站辦理成果靜態展，展期從9月6日下午2點開展至9月15日止。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府自4月18日起特別試辦共6條接駁車路線，6日在花蓮轉運站辦理成果靜態展，將4月至9月辦理的6條試辦接駁路線的成果收納，分別以各路線設計緣由、路線景點、趟次及搭乘人數統計清楚展出試辦成果，另以成果影片拍攝展現民眾實際參與的好評有感，展期從9月6日下午2點開展至9月15日，歡迎民眾踴躍前往參觀。

花蓮縣政府近年來積極拓展公共運輸路網，對於新闢路線盼能更精準地貼近民意，特別辦理6條試辦接駁路線，以實際搭乘的民意反應，做未來路線擬定的政策參考，為廣納民眾實際需求，縣府特別安排車上問券提供民眾回饋意見，鼓勵民眾踴躍提出，還舉辦「填問券、抽好禮」的活動，讓搭乘民眾以線上填寫方式充分反應對花蓮公共運輸的建議及需求，問券結果實際呈現了民眾對本次試辦接駁線的預約服務顯示支持及好感，縣府會將民眾意見積極納入未來新闢路線參考。

花蓮縣政府建設處表示，6條試辦接駁路線以花蓮為軸心為設計，包括有蘇花雙城環狀線、宜蘭布洛灣城際線、洄瀾埔里清境線、月牙灣環狀線及市區美食專車、洽公直達車，總計參與搭乘民眾已突破1750人次。成果靜態展將自6日一直延續到9月15日，於花蓮轉運站優雅靜態展出各路線試辦成果。為鼓勵民眾踴躍前往參加，開展加碼送好禮，民眾看展只要三步驟就能得到實用好禮，限量100份，送完為止。

歡迎民眾多多前往參觀！如欲參加9月份班次的民眾，可洽詢預約報名專線03-8466898或03-8461899華聯客運。
 

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