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美59歲男家門口「被蜜蜂螫死」　盆栽土壤突竄出蜂群圍攻

▲▼蜜蜂、蜂群。（示意圖／CFP）

▲蜜蜂螫死一名美國59歲男子。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國肯塔基州哈倫郡（Harlan County）發生蜂群螫死人的事件，一名59歲男子在家門口搬運一包盆栽土壤時，蜂群突然從包裝袋裡飛出來，對他襲擊螫咬，導致男子身亡。

根據美媒Insider報導，男性死者18日在自家門廊上搬運一包盆栽土壤時，一群蜜蜂與黃蜂（胡蜂，yellow jackets）突然從他手中的土壤包裝袋中竄出並發動攻擊，男子被螫了15到20下，儘管家人與急救人員立即進行心肺復甦術，但男子仍未被救活。

哈倫郡副驗屍官瓊斯（John W Jones）聲明指出，男子在醫院被宣布死亡。當地媒體WBIR報導指，男子名為艾佛德（Michael Alford）曾經是一名加油站經理，此生都住在哈倫郡，逝世後留下妻子、3名子女與11名孫輩，調查人員確認他的死因是蜜蜂螫咬導致的呼吸衰竭。

報導指出，一般蜂螫雖然通常不會致命，只會留下發紅的傷口與短暫不適，但對於過敏體質或有已患疾病的人來說可能更加危險，毒液可能引起嚴重反應，導致過敏性休克。

美國農業部稱，普通人每磅（0.45公斤）體重可以安全地承受10次蜂螫，若遇到蜜蜂攻擊不該拍打蜜蜂或揮舞手臂以免激怒蜜蜂，這時應該迅速逃跑，一邊將衣物向上拉到頭頂遮蔽，或用手遮擋臉部、眼睛、鼻子與耳朵周圍，前往封閉的車輛或建築物中躲避，但不要跳入水中，因為蜜蜂會等待你浮上水面呼吸空氣。

美國疾病控制預防中心也提醒，若被蜜蜂螫傷，建議先用肥皂和水清洗受感染的部位，用紗布或指甲輕輕地去除螫針，並冰敷減緩腫脹，但不要擠壓毒刺或使用鑷子，也應避免抓撓叮咬處。

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