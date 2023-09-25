消防員組工會　陳建仁：我們會審慎地來考慮

▲陳建仁今天上午接受媒體聯訪。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

屏東明揚國際工廠大火造成消防員殉職，引發社會對消防員組工會的討論。行政院長陳建仁今（25日）表示，「我們會審慎地來考慮」，由於消防員本身是公務人員，所以行政院會與考試院來持續做很好的協商，來提供最好的這一個政策方案。

陳建仁今天上午出席「世界台灣商會聯合總會第29屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮」，媒體會前聯訪時關注，各界呼籲消防員組工會，行政院最新態度是要跟考試院研議，明年5月20日新任總統就職前會有結果嗎？在野黨喊出讓消防員組工會，是否又是另一波政治操作？

對此，陳建仁回應，沒有任何一個人希望看到這樣的一個事件發生，對於消防人員的權益，一定會提供最好的保障，當屏東大火事件發生的時候，第一時點就派了內政部部長，還有衛福部次長前往屏東提供最好的協調，希望能夠對所有受傷者提供最好的醫療照顧，而且也對救災的事情能夠劍及履及地好好控制。

對於消防人員的權益，陳建仁重申，「我們會相當地注重」，所以他在上個星期立法院專案報告總質詢之後，也立刻趕到屏東去瞭解現場的狀況；至於消防員組工會這件事情，「我們會審慎地來考慮」，由於消防員本身是公務人員，所以行政院會與考試院來持續做很好的協商，來提供最好的這一個政策方案。

陳建仁表示，同時，政府也會對消防人員做更好的保障，政府實際上已經編列了新台幣76億元，來提供消防人員的裝備以及相關的設施能夠加強，未來還會再編80億的經費；此外，政府也增加了消防人員的薪資，以及危險勤務加給，來感謝消防人員在第一線的辛苦地付出。

陳建仁說明，政府相當重視消防人員的權益保障，所以未來也會在最短的時間內就他們人力的補充、裝備的充實，以及他們有更多權益保障的部分，政府很能夠體會消防員還有他們家屬的訴求，會趕緊來處理相關問題。