湖口營區湧11萬人　動線亂引軍警互嗆「滾開！」火爆畫面曝光

記者閔文昱／綜合報導

新竹縣湖口營區24日舉辦今年第2場次「國防知性之旅」，一早就湧入大批人潮，軍方估計共有超過11萬名民眾前來朝聖，但也因搭車、排隊動線混亂，現場衝突不斷、罵聲連連，甚至有民眾直擊軍方和警方因排隊動線問題相互咆哮，引發側目。對此，第六軍團表示，雙方是因求好心切才引發爭論，已向警局相關人員致歉。

「112年國防知性之旅」24日在新竹湖口營區盛大登場，活動項目有特指部戰技操演、空軍幻象2000戰機衝場、三軍樂儀隊表演、地面靜態裝備展示及園遊會等，吸引上萬人潮前來朝聖，對於疏運能力也造成極大的挑戰。為此，軍方調動了總計220輛遊覽車，並備有10多部中型戰術輪車，希望能以最大的運載能力縮短民眾候車時間。

然而，有不少民眾抱怨，由於軍方所設的7個接駁點一早就排滿上百人潮，導致光要進入營區就等了將近2小時。

▲軍方、警方為排隊動線爆發口角。（圖／民眾提供）

還有民眾表示，排隊動線也相當混亂，湖口車站的登車點從一個變兩個，讓先來民眾覺得不公平，現場罵聲連連，警方見狀前來勸阻，希望軍方能讓民眾先上車，但軍方卻堅持「一台載滿才能上另一台」，雙方進而爆發口角，甚至互罵「滾開」、「你在發什麼飆啊！」畫面全被一旁民眾給拍下。

第六軍團表示，24日的營區開放活動是陸軍與新竹縣政府共同舉辦，無論國軍或新竹縣警方，都希望能將活動順利舉行，但由於天氣炎熱且任務繁瑣，導致現場工作人員與警方，因求好心切而發生言語上的爭論，軍方已即刻調整現場工作人員任務，並與警局相關人員致歉，而警方也表達能夠理解，雙方持續努力為疏運交通全力以赴。