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社會 社會焦點 保障人權

明揚情侶檔天人永隔！女員工昏迷頻喊男友名　媽淚泣：不敢告知死訊

記者許權毅、陳韻如／屏東報導

屏東明揚國際科技公司（8420）工廠22日發生爆炸，造成9死、107傷、1失聯悲劇。其中29歲蘇姓女員工被炸飛，導致脾臟碎裂、腰椎骨折，被緊急救出送醫，經開刀後目前仍在加護病房觀察中。據了解，蘇女的陳姓男友也在明揚工作，卻不幸罹難，而她在昏迷時，口中仍不斷喊著男友名，媽媽擔心她打擊太大，現在仍隱瞞男友死訊，今一個人默默到殯儀館上香。

▲▼ 重傷女員工母替女兒到罹難男友靈堂上香 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲重傷女員工母替女兒到罹難男友靈堂上香。（圖／記者許權毅翻攝）

蘇女母親受訪表示，自己事發當天在睡夢中接到女兒同事電話通知，說工廠發生爆炸，女兒被炸飛後掉下來，屁股有傷口，只需要縫合就好。豈料，她在趕到屏東的半路上，又接到通知說，女兒內出血，當她抵達屏東才知道女兒屁股傷口深10幾公分，脾臟整個碎裂已被切除，且腰椎也骨折，經緊急開刀後目前仍在加護病房。

▲▼ 重傷女員工母替女兒到罹難男友靈堂上香 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲陳男父親受訪，表示後續將去探視蘇女，盼她能盡早走出傷痛 。（圖／記者許權毅翻攝）

蘇母提到，女兒在昏迷時口裡不斷喊著男友的名字，醒來後也不斷詢問男友狀況，她這才知道女兒交了男友，無奈還沒來得及認識，陳男就因這場意外喪命。蘇母今也特地到陳男靈堂致意，但對於陳男死訊，蘇母表示還不敢給女兒知道。

另外，陳男父親則表示，對於蘇母今突然來訪他非常感動，而據他所知，兒子跟蘇女交往半年，沒想到感情如此深厚，蘇女自身傷重卻還唸唸不忘兒子的安危，蘇母也因疼愛女兒到處奔波，「我只能說，我兒子沒這個福氣」，他只希望蘇女及蘇母都不要太過傷心，「趕快走出這個傷痛，遇到了就必須面對，必須生活下去」，而後續也將待蘇女轉到普通病房再前去探視，希望能給蘇女一些鼓勵。

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