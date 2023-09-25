兄弟都在明揚上班成死別！弟上夜班逃劫　爆炸前收兄「4字訊息」

記者許權毅、劉人豪／屏東報導

屏東明揚科技國際公司廠房22日發生爆炸，造成9死、107傷、1失聯悲劇。其中一名罹難陳姓員工的父親指出，他兩個兒子都在明揚上班，弟弟因為是上夜班逃過一劫，當時哥哥還傳訊息跟弟弟說「公司失火」，弟弟看到後立刻回撥，就已經完全沒消息，該條訊息也成為兄弟兩人最後的對話。

▲明揚罹難員工的父親指出，他2個兒子在明揚上班，弟弟上夜班逃過一劫。（圖／記者許權毅翻攝）

陳父表示，哥哥跟弟弟是不同班別，弟弟剛好還沒上班，也許也是因為這樣弟弟逃過一劫，當時兄弟兩人最後的對話，弟弟出示的LINE對話訊息，「5點50幾分吧，那時哥哥有發文字訊息說公司失火，就這樣子而已」，弟弟一看到訊息10分鐘內回撥電話，就已經沒人接，至少打了6通電話都沒接，那時大概是6點10幾分，就已經完全沒消息。

▲明揚空拍畫面。（圖／民眾提供）

陳父指出，感謝各界提供協助，也很感謝屏東縣政府提供慰問，面對這種事情大家都不願意，從頭到尾聽到的過程，明揚真的要負起完全的責任。

陳父也說，立法很好，但是執法不足，對於人民、企業的訓練、宣導，真的有必要加強，因為立的法令再好，不去落實等於形同虛設，像是警鈴有響，員工都以為是演練，為什麼會有這種現象，就像國家級警報發生時，有多少人真的會衝出建築物，或是找尋安全的地方避難，其實這個比例相當低。

屏東縣長周春米表示，消防局當天下午5點31分接獲報案，消防弟兄5點42分抵達現場，5點55分獲得安全資料表，5點57、58分著裝完畢入室搶救，6點01分發生爆炸。