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喝完豆漿就脹氣？　醫曝4主因揭「這物質」恐害食物中毒

肚子痛,腹痛,經痛,生理痛。（圖／記者李佳蓉攝）
▲有些民眾喝完豆漿會感到腸胃不適。（示意圖／記者李佳蓉攝）
 
圖文／CTWANT

豆漿是許多民眾必喝的早餐飲品，但也有不少人喝了鬧脹氣、肚痛甚至拉肚子。肝膽腸胃科醫師詹宜學就分析豆漿造成腸胃不適的4種原因，並指出其中一點「吃了會造成食物中毒」，以及其他注意事項。

詹宜學在臉書發文指出，黃豆具有高營養成分的植物性蛋白，富含膳食纖維幫助排便順暢，且熱量比牛奶低，能提供一定的瘦身幫助，又因不含乳糖，有乳糖不耐症的人可喝豆漿代替牛奶，更有研究指豆漿具抗癌、增加免疫力功效。

不過，最近有名年輕女子因為每次早餐喝完豆漿都會肚痛、拉肚子而前來就診，她甚至懷疑「是不是豆漿有問題」？對此，詹宜學也提出4點主因：

1. 抗胰蛋白酶：使豆類無法被消化，腸道無法吸收導致腹瀉。生黃豆中有些物質未經過煮沸「吃下會造成食物中毒」，導致腹瀉、腹痛等症狀。建議將豆漿煮沸，可使抗胰蛋白酶與毒素物質分解。

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2. 大豆過敏：豆漿主要為蛋白質，一旦腸道免疫系統發動攻擊就會造成腹痛、腹瀉。這類個案吃豆腐、豆乾、豆皮等豆類製品，往往都會不舒服。

3. 刺激胃酸過多：喝豆漿會刺激胃酸分泌過多導致消化不良。若有胃炎、胃潰瘍病史，還會造成症狀更嚴重，出現腹瀉、腹脹、打嗝、消化不良等症狀。建議空腹時別喝豆漿，先吃一點食物再喝適量豆漿。

4. 大腸激躁症：這類患者大腸較敏感，會因情緒、壓力等因素影響腸道功能。豆漿的「醣類」、「醇類」經腸道消化後會產生氣體，使腸胃容易脹氣，腸躁症患者會因此出現腸道肌肉異常收縮，發生腹瀉、腹痛等症狀。

而該名年輕女患者因為在就診前做過基本的胃鏡檢查，結果都正常，因此詹宜學很有把握是「飲食」造成。他也指出，不會要求每位病人第一次就診時做檢查，且症狀若反覆發作、時好時壞，不能只吃藥，應該要找出真正原因，避免越來越嚴重！

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