每年7000人死於肝癌！基隆身障市民「9／10免費肝炎肝癌檢查」

▲右為基隆市副市長邱佩琳、國際扶輪353地區楊奕蘭總監、左為肝基會楊培銘教授、華中扶輪社謝宗憲社長。（圖／肝病防治學術基金會提供，下同）

記者劉維榛／綜合報導

北市華中扶輪社籌募愛心善款，響應肝病防治學術基金會（以下簡稱肝基會）推動「今年超了沒？全民腹超總動員」活動，於今（10）日上午在基隆市仁愛國小體育館舉行，要替30歲以上市民做免費肝炎肝癌及腹超篩檢。基隆市副市長邱佩琳表示，若檢查出肝病或肝癌的病患，能定期追蹤及早治療，這是基隆市跨出健康城市的一大步。

肝病防治學術基金會指出，肝癌發展通常是漸進式的，從「慢性發炎」、「纖維化」、「肝硬化」，到最後出現「癌瘤」。肝癌的發生與B肝、C肝盛行率高有關，肝癌發生原因之比重隨年代不斷變化，早期約有8至9成是B型肝炎、1至2成是C型肝炎所致。

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台灣自1984年開始為新生兒施打B肝疫苗，肝基會及政府積極倡導篩檢與追蹤，近年來B肝、C肝藥物的突破與給付，讓肝癌整體發生率緩慢下滑，然而台灣成年人每年仍有7000多人死於肝癌，5000多人死於肝硬化。因此，定期追蹤及早發現肝癌、及早治療是根除肝病、消滅肝癌最重要的方法，全民腹超總動員的活動，就是消滅肝癌最重要的手段與工具。

副市長邱佩琳也熱心直呼，誠摯的感謝這麼多好心肝朋友共同來守護基隆身障朋友的健康，包括華中扶輪社出錢出力的善舉，還有肝基會邀請的肝膽胃腸專科醫師。這是基隆市首次主要對身障朋友做的免費大規模腹部超音波與抽血癌症篩檢，很令人感動。今天基隆市預計有超過100名以上的身障朋友，會步出家門來接受檢查，響應這次的活動，如果檢查出肝病或肝癌的病患，能定期追蹤及早治療，這是基隆市跨出健康城市的一大步，預祝這場護肝活動能圓滿順利，大家都能活出最健康美好的生命。

國際扶輪3523地區楊奕蘭總監說，這是華中社第12次與肝基會合作，為民眾做免費保肝及癌症篩檢，多年來華中社友本於愛心及社會責任，出錢出力，而且每次活動都不斷精進，例如，加入新的生力軍，讓年輕一代也能親身參與，親自體驗，融入活動服務民眾。另外不斷增加篩檢項目，讓民眾能免費又方便的獲得完整的肝臟檢查，用心實踐「愛分享、分享愛」，讓扶輪人為消滅台灣肝病盡一份心力，大家好心、好肝、好健康。

華中扶輪社謝宗憲社長說道，感謝基隆市政府社會處，邀集身障朋友出門做保肝及癌症篩檢，這些民眾都很需要社會大眾給予更多的關懷。 唯有社會多一點溫暖、多一點耐心，給予適時的協助，才能讓他們更健康自信的生活。此次，扶輪人更號召超過50位以上的年輕義工，舉辦扶輪傳愛、響應肝基會「今年超了沒？」免費肝炎、肝癌及腹超篩檢活動，希望能為基隆市身障朋友的健康把關。

對此，肝基會總執行長楊培銘教授提醒，B型肝炎帶原者至少每半年接受一次腹部超音波檢查，也建議年滿40歲以上民眾，即使不是B型肝炎帶原者，每年都應該做腹部超音波檢查。因此，肝基會特別再次集結扶輪人的愛心及善款，為基隆市身障朋友做免費肝病及癌症抽血篩檢和腹部超音波檢查。希望藉由保肝篩檢活動，能及早引導患者到醫院定期追蹤，搶在肝癌來臨之前建立防護網。

不僅如此，民視藝人楚宣此次同意為保肝活動公益代言才驚覺，已經年過40的她，居然從來沒有做過腹部超音波檢查，所以，特別要用自身的經驗呼籲大家，健康絕不能憑感覺或找任何忙碌做藉口，朋友親屬長輩都要相互關懷提醒，只要早期發現，任何疾病都可能完全治癒。對於肝基會長年結合社會的愛心善款，全台走透透，藉由活動呼籲民眾、照顧身障朋友，不放棄任何一個偏鄉死角，希望早日讓肝病在台灣絕跡，非常感動。扶輪人的愛心熱情，出錢出力更令人敬佩，期望基隆市的身障朋友能珍惜這份寶貴的資源，關心自己的健康 !

最後，肝基會特別說明，本次篩檢活動感謝基隆市政府、國際扶輪3523地區指導，肝病防治學術基金會、台北市華中扶輪社主辦，璞慧建設股份有限公司贊助，基隆市衛生局、基隆市政府社會處、台南成大扶輪社、台北市華安、華茂、南茂、三友扶輪社、基隆市仁愛國小協辦。

▲市民在現場做檢查。

免費篩檢項目包括：肝病檢查：B型肝炎表面抗原、B型肝炎表面抗體、C型肝炎、肝功能指數（GOT、GPT）。癌症指數檢查：甲種胎兒蛋白（AFP）、CA19-9腫瘤標記、CEA腫瘤標記、CA-153腫瘤標記、CA-125腫瘤標記、PSA攝護腺特異抗原。血液檢查：腎功能、三酸甘油酯、總膽固醇、高密度膽固醇、低密度膽固醇、尿酸、血醣、血液常規檢查（6項）。

腹部超音波檢查(肝臟、膽囊、腎臟、胰臟、脾臟)。兩周後寄發報告，篩檢異常者若有需要，後續肝基會及基隆市政府社會處，將協助至醫療院所追蹤及治療。活動諮詢電話 : 0800-000-583