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身障店長聯手出任務　伊甸第10屆無障礙生活節熱鬧引爆

▲伊甸基金會舉辦「無障礙生活節」，首場活動於16日在台南「水交社文化園區」，以親子園遊會的形式舉辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲伊甸基金會舉辦「無障礙生活節」，首場活動於16日在台南「水交社文化園區」，以親子園遊會的形式舉辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為鼓勵身障朋友走出戶外，邀請社會大眾和身障者一起跨越障礙，伊甸基金會連續舉辦「無障礙生活節」，首場活動於16日在台南「水交社文化園區」，以親子園遊會的形式舉辦，不僅有超過50家排隊美食共襄盛舉，還有精彩可期的泡泡、氣球表演及有趣的身障闖關，更有視障樂團震撼人心的快閃演出。

最特別的莫過於現場設有「傳愛指定攤位」，由數十名身障青年獨挑大樑擔任店長，聯手出擊熱情叫賣，邀請全台民眾以行動支持身障朋友擁有無障礙生活，一起輕鬆品美食做公益。

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▲伊甸基金會舉辦「無障礙生活節」，首場活動於16日在台南「水交社文化園區」，以親子園遊會的形式舉辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「謝謝伊甸，讓我知道視障不是只有一種樣子！」今年49歲的小方不僅是全場最激勵人心的全盲店長，也是一名串珠達人，領有極重度身障手冊的他，七年前突如其來的眼底出血導致雙眼失明，加上有高血壓、糖尿病加及長期洗腎的病史，讓小方不得已放棄原本鋼鐵作業員的工作，從此成為長期被照顧的身障朋友。

直到3年前，小方接受伊甸生活重建課程及居家就業服務，不僅學會手杖定向、盲用手機及煮飯等生活自理能力，更在伊甸就服員的協助下學習串珠課程，因為眼睛看不見，小方須先用12格收納盒分類珠子的顏色，熟記珠子位置後，透過手機報讀軟體播放，準備圓珠的數量及顏色，再以手指觸感將細線穿過只有0.5毫米的圓珠孔徑，短短30分鐘，就能製作出栩栩如生的立體串珠作品，舉凡企鵝、老虎、小狗小貓…等動物造型都難不倒他。

伊甸就服員更協助小方成立粉絲專業，現在擁有一雙巧手的小方還會跟姪子拍攝影片，在網路上分享手作品。重新看見自己的人生價值，小方有感而發的說 :「從沒想過自己能再度就業，可以不用一直被照顧的感覺真的很開心，我想用串珠作品讓大家看見身障者克服障礙的生命力。」

▲伊甸基金會舉辦「無障礙生活節」，首場活動於16日在台南「水交社文化園區」，以親子園遊會的形式舉辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

根據統計台南市身障人口數多達9萬多人，伊甸基金會資源發展處處長黃子倢表示，伊甸基金會在大台南共有13個服務據點，從96年開始透過視障重建，成人身障就業，小作所，佈建設施，社會住宅及輔具清潔…等服務，「無障礙生活節」今年邁入第10屆，伊甸基金會希望無障礙生活的觀念，呼籲社會大眾看見並同理身障者的需求，無障礙不僅是環境的友善，更需要社會大眾的包容與關懷，邀請民眾支持伊甸「身心障礙者服務計畫」，一起換位思考，與伊甸一同打造友善環境。

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