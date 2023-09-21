台南身障就博會23日登場　表揚五心職場績優企業

▲台南市勞工局辦理2023年台南市身心障礙者職能加值暨就業博覽會，將於23日於善化區文康育樂中心登場，超過30家友善身心障礙者的廠商到場徵才，超過500個工作機會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局辦理2023年台南市身心障礙者職能加值暨就業博覽會，將於23日於善化區文康育樂中心登場，21日發布將提供現場超過30家友善身心障礙者的廠商到場徵才，總共超過500個工作機會。

同時邀請2023年度台南市五心績優職場獲選7家企業分享，今年分別由住華科技股份有限公司、南光化學製藥股份有限公司、柳營奇美醫院、台灣史谷脫紙業股份有限公司新營廠、大成工程股份有限公司、大舜鈑金股份有限公司、遠東百貨股份有限公司台南成功分公司等7家事業單位脫穎而出，市長黃偉哲亦將在23日就博會現場公開表揚，期企業各界共同打造友善職場成為主流，共創「希望家園」的願景。

勞工局長王鑫基表示，台南市五心職場績優單位認證今年已經邁入第5屆，要獲選台南市五心職場績優單位相當不容易，基本門檻除不能有重大違反勞工、職安法規紀錄外，還必須有具體優良的友善事項，才能受評選委員青睞。同時，五心職場認證指標也符合SDGs其中多項永續發展目標精神，因此也吸引越來越多的事業單位報名，顯示有更多企業重視這項殊榮。

勞工局長王鑫基說，促進身心障礙者就業是市長黃偉哲相當重視的目標，台南不只是少數持續有辦理身心障礙者就業博覽會的城市，更全國唯一建立台南市專屬的「身心障礙者人力銀行」提供身心障礙者一條龍就業服務，就博會現場也將有身心障礙者人力銀行也設攤服務，此次徵才活動共有71家廠商，提供572個職缺，包括現場設攤32家提供403職缺，如璨揚、福爾摩沙遊艇酒店、台灣康肯、夏都等，另外還有39家知名企業台灣中油、全聯、美廉社、宏進金屬等也透過代徵方式提供169個職缺，職缺類型多元，包含了製造業、服務餐飲業、保全業、觀光旅館業、清潔業等，希望身心障礙朋友把握這次的求職機會。

勞工局就業促進科科長沈淑敏表示，活動現場除徵才攤位，同時提供各類身心障礙職訓體驗、職務再設計就業輔具體驗、免費履歷健檢，以及身心障礙相關的社會福利、勞工法令宣導等，讓市民朋友找工作的同時也懂得保障自身的權益，並透過各種體驗、諮詢，發掘適合自己的就業方向以及呈現自己的優勢。當日亦有提供接駁車及復康巴士於善化火車站與會場往返接送，非常歡迎有意求職或轉職的身心障礙朋友前來，並預祝求職順利。