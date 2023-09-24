擺脫行人地獄罵名！遠通辦「國道交安嘉年華」邀波力教道安

▲遠通電收為響應交通安全月，今日合作交通部等單位舉辦第二屆「國道交通安全嘉年華」。（圖／遠通）

記者李宜秦／台北報導

台灣道路交通秩序混亂，交通事故有6成發生在路口，甚至因此被外媒嘲諷為行人地獄，交通部持續修法盼能改善道安，遠通電收為響應交通安全月，今日合作交通部等單位舉辦第二屆「國道交通安全嘉年華」，邀請小朋友最喜歡的《救援小英雄》波力和安寶現身，透過遊戲互動讓孩童學習道安知識。

交通部高公局表示，今日遠通電收以企業響應方式，邀請國道公路警察局、全家便利商店、靖娟兒童安全文教基金會及智能耳聰科技等夥伴共同辦理「國道交通安全嘉年華」活動。

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遠通電收表示，今年將服務區現場布置成一本大型的道安教科書，包括以「路口安全」為主題的實景布置、交通安全知識翻翻樂、「多點同理 國道更好行」全身體感大積木、有獎徵答問卷與影片宣導等，更邀請了親子天團《救援小英雄》波力和安寶與小朋友熱情互動，讓參加民眾透過互動、遊戲等方式，身歷其境學習道安知識。

遠通電收總經理張永昌表示，每個人下了車都是行人，希望大家都能落實停讓文化，而任何一個交通事故，背後都是一個家庭的破碎。遠通希望能將ETC數位科技貢獻在交通安全之上，守護民眾安全出行，並積極響應政府宣導道安觀念，希望能號召更多企業團體加入守護各類型的弱勢交通族群。

交通部次長陳彥伯表示，行政院推動「行人交通安全政策綱領(2023-2027)」，制訂短中長期之執行項目，全面改善道路人行安全環境，強化用路人正確安全觀念。今年交通安全月是由高公局來主辦，依循交通部「停讓文化」政策，加強停讓行人的觀念宣導，透過中央部會、地方政府、民間企業組織攜手合作，將道安扎根於生活，「停」「讓」觀念深植國人心中。