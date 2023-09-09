豐原客運左轉「撞死走斑馬線母子」夫目睹崩潰　司機下場曝

▲台中市豐原客運陳姓司機撞死母子2人。（圖／民眾提供）

記者游瓊華、郭玗潔／台中報導

台中市豐原客運陳姓司機(53歲)去年12月27日深夜無減速左轉彎，輾斃一對走在斑馬線上的母子，讓目睹整個經過的季姓伊拉克籍丈夫淚喊「我該怎麼辦？」日前此案判決出爐，肇事的陳姓司機被台中地院依汽車駕駛人，行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行，而犯過失致人於死罪，處1年4月徒刑。全案還可上訴。

台中市豐原客運陳姓司機於前年12月27日晚間11時許，駕駛公車沿北區學士路行駛，於英才路口綠燈左轉時，未注意到斑馬線上有一對夫婦推著1歲兒子坐推車過馬路，當場撞上3人，且在撞擊後公車還向前滑行數公尺後才停下。

根據路口監視器畫面顯示，只見當時李女發現要被撞上時，先是本能的想抱起兒子，接著疑似伸手推開季男，自己與兒子則慘被撞倒，季男雖只受輕傷，但母子兩人經送醫後，不幸雙雙不治。陳姓司機也被警方依過失致死起訴。





▲台中學士路公車左轉撞上一家三口，母子雙亡。（圖／資料照）

全案審理時，陳男辯稱當時在交叉路口要轉彎，視線有點被大客車後照鏡擋住，他沒看到人行道上有人，直到感覺「公車有跳動」嚇了一跳，緊急踩了剎車，但車體很重無法馬上停止，真的不是故意要撞他們。

陳男律師也以陳男犯後自首，且多次向被害人家屬表達歉意，深感悔意，駕駛執照也已遭吊銷，僅能靠打零工賺取微薄薪水扶養子女等情，請求法官減刑。

法官檢視監視器等證據，指出陳男開車行經路口時，未注意車前狀況，且行近行人穿越道時，也未暫停讓行人先行通過，反而貿然左轉肇事導致2人死亡，依法應加重量刑，另自首雖能裁量減刑，但審酌陳男也未和被害人家屬達成和解，不得給予緩刑，依汽車駕駛人，行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行，而犯過失致人於死罪，處1年4月徒刑。全案還可上訴。