陸局長為兒「一個月辦3次婚禮」　爽收290萬禮金遭雙開

▲陸局長一個月內幫兒子辦3次婚禮，狂收百萬禮金。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者林郁婷／綜合報導

遼寧錦州一名局長5年間收受下屬送的禮品及禮金，總金額高達34萬元（人民幣，下同，約新台幣150萬元），更在一個月內為兒子操辦3次婚禮，收到超過66萬元（約新台幣290萬元）禮金，再加上其他違法問題，最後於6月被開除黨籍與公職。

據《上觀新聞》報導，遼寧省紀委監委日前發布通報，其中提到，凌海市住房及城鄉建設局原黨組書記、局長張新育有違規收受禮品、禮金及操辦婚宴的問題。

張新育在2019至2023年間多次收到，來自管理對象送的禮品禮金，共計超過34萬元；2022年5月至6月，曾為兒子舉辦3次婚禮，每一次都演請賓客與收受禮金，共66萬元，除了這些之外，還有其他嚴重違紀行為，今年6月被開除黨籍與公職，因涉嫌犯罪問題移送檢察機關。

另一份通報中也有張新育的名字，內容指出他曾破壞經營環境，在2018年12月至2022年1月間，利用職務之便協助他人獲得工程競標，就連後續的工程實施及工程款結算也有幫忙，非法收受他人錢款達167萬元（約新台幣735萬元）。

據了解，張新育為遼寧凌海人，早期在公安機關任職，包括派出所所長、經濟偵查科副科長以及分局副局長等，2009年後主要從事城鄉建設工作。