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發錢了！彰化有22萬多人千元落袋　這鄉再加碼2千

▲彰化縣府重陽敬老金發放1千元 。（圖／縣府提供）

▲彰化縣府宣布將舉辦敬老重陽系列活動，並發放禮金1千元 。（圖／縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

為慶祝一年一度重陽敬老節的到來，彰化縣政府21日舉辦記者會，宣布敬老禮金將從9月25日起發放，256名百歲人瑞敬老禮金更有1萬元及金鎖片，設籍彰化縣65歲以上有22萬餘人，將可拿到禮金1千元，各鄉鎮市公所也會加碼，以伸港鄉金額加碼發2000元最高，每名長輩可領到3000元。

彰化縣政府今天在縣府中庭舉辦重陽相關宣導活動，縣長王惠美表示，「家有一老，如有一寶」，今年百歲人瑞共有256名，其中最長壽的是111歲的長輩，可見65歲都還不算老，活到老、學到老、健康到老，縣政府即日起至12月16日舉辦重陽節系列活動，希望長輩們手眼更加協調，身體更健康。

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▲彰化縣府重陽敬老金發放1千元 。（圖／縣府提供）

社會處指出，凡2023年1月1日前設籍本縣，且直到重陽當月均未遷出的年滿65歲長者，以及55-64歲原住民長者，發放重陽敬老禮金1千元整，預估縣內約22萬多名長者受惠，據了解，除了縣府的千元重陽禮金，各鄉鎮市公所也會加碼，彰化市加碼，滿70歲以上長輩，再領500元，另外全縣以伸港鄉敬老禮金最高，針對鄉內65歲到99歲長者加發2000元。

王惠美強調，縣府持續提升長輩福利，社區照顧關懷據點提升到現在的341個，讓長輩能夠在地就能得到最好的照顧，也用心辦理各項活動及推行老人福利措施，如獨老關懷訪視、緊急救援系統、敬老眼鏡、假牙補助等，今年更是提升長青幸福卡的功能，讓長輩1年就有1.2萬元的額度能夠遊山玩水，呼籲長輩們多多走出戶外，使心情更加快樂，身體更加健康。

重陽敬老系列活動，有「縣長盃卡拉OK歌唱比賽」、「高齡同學會」、「銀髮趣味競賽」活動，「我愛我的老樣子」高齡穿搭走秀，期望透過設計，讓長輩越玩越玩越健康、潮流也不分世代，最後登場的是12月16日的「Senior Gamer銀色電玩手」，搭配「電玩主機switch」相關遊戲，讓電玩遊戲可以成為世代之間的互動契機，爺孫共同創造歡樂的回憶。

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