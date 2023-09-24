國5驚見彈簧床！大貨車一次掉3床　後方2車閃不過撞上

▲大貨車國5掉落3彈簧床，後方2車閃避不及先後撞上，大貨車駕駛被送辦。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

國5車道上竟有3床彈簧床！23日晚近8時許，國5南向44.5公里處，一輛從宜蘭往花蓮的大貨車，掉落3床彈簧床在外側車道上，後方2輛自小客閃避不及先後撞上；這起意外無人傷亡，肇禍大貨車駕駛違規部分被開單外，因另涉刑法第185條第1項妨害公眾往來安全罪部分，被移送宜蘭地檢署偵辦。

國九隊表示，23日晚近7時57分許，一輛從宜蘭交流上國5，南向要往花蓮的大貨車，裝載貨物未捆紮牢固，在國5南向44.5公里處掉落3床彈簧床，後方兩車閃避不及撞上，分別有車損，但幸無人傷亡。

國九隊接獲通報即派遣巡邏車前往查處，3車駕駛並未酒駕，而貨車駕駛違規部分已製單舉發，另涉嫌刑法第185條第1項妨害公眾往來安全罪部分，是移送宜蘭地檢署偵辦。

國九隊呼籲，車輛於行駛道路前應檢查車輛所載之貨物是否綑紮牢固，確保不會掉落，避免貨物掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人之安全，如有違反將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款之規定開罰，處汽車駕駛人新台幣3000元以上18000元以下罰鍰；若涉嫌刑法第185條第1項妨害公眾往來安全罪部分，俟調查後移送地檢署偵辦。