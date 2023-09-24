專欄作家「機場吃一餐噴2500元」怨太貴　PO照片卻被店家狠狠打臉

▲《紐約時報》專欄作家發文抱怨機場用餐太貴，結果引來大批網友嘲諷批評。（圖／翻攝自X）

記者張寧倢／編譯

美國《紐約時報》專欄作家布魯克斯（David Brooks）上周在社群平台X（舊稱推特）發文抱怨，他在紐澤西州的紐華克機場（Newark airport）吃一頓飯就要價78美元（約新台幣2500元），大嘆「難怪美國人覺得經濟差」。然而，在眾多網友質疑與轉發後，餐廳直接出面打臉，費用中有8成都是因為他點了一杯烈酒。

根據《華盛頓郵報》、《紐約郵報》報導，62歲的布魯克斯先前將他在紐華克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）拍的一張晚餐照片上傳至X，「這頓飯在紐華克機場花了我78美元。這就是為何美國人認為經濟狀況很糟糕。」照片中有一個咬了幾口的漢堡、炸薯條、生菜沙拉和一杯加了冰塊的蜂蜜色液體。

▲布魯克斯認為這樣一餐花大約新台幣2500元實在太貴，但眼尖網友看出他點的不是飲料，而是烈酒。（圖／翻攝自X）

這篇文至今吸引逾3800萬次瀏覽數，網友們都很好奇布魯克斯是在哪家餐廳用餐，以及杯中的液體是否為威士忌，因為在機場喝烈酒並不便宜，這可能正是昂貴餐費的原因。部分網友透過店內擺設與玻璃杯等線索，搜出他可能是在牛排餐廳1911 Smoke House Barbeque位於紐華克機場A航廈的分店所消費的。推文還被許多人拿來玩迷因哽。

餐廳的臉書帳號後來發文證實，布魯克斯的確來用餐過，而且誤導了他在X上的25萬名追蹤者，文中提到「酒錢占了幾乎80%的帳單費用，然後他卻在抱怨這頓飯太貴了」、「繼續喝吧老兄，我們全部都會照實收錢」。餐廳老闆哈雷特（Maurice Hallett）接受《華郵》訪問時表示，他不會詳細談論此事，但強調價格與其他機場餐廳相似，「每個人都知道這是意料中的事。」

▲餐廳發文證實，布魯克斯的餐費中有8成都是酒錢。（圖／翻攝自Facebook）

不過，哈雷特對於將近4000萬人參與討論感到「不可思議」，並指出小型企業需要這樣的支持與鼓勵。餐廳後續也在臉書上發文表示，他們現在推出了「D布魯克斯特餐」，而且只要17.78美元（約新台幣570元）的價格就能享受相同的漢堡、薯條和兩杯shot的威士忌，不用再花費78美元。

▲餐廳為此推出布魯克斯套餐，餐點內容與走紅貼文照片中的一模一樣。（圖／翻攝自Facebook）

布魯克斯22日接受美國公共廣播電視公司（PBS）訪問時坦承，自己對於這則發文感到後悔，「我太遲鈍，我搞砸了，我不應該寫那條推文。我愚蠢地寫出的推文問題在於，它讓人覺得我似乎沒有注意到一些顯而易見的事。」他說，「一名中上層階級的記者在機場喝著波本威士忌，與一個靠薪水打平開支的家庭有著很大的差異。當我被價格嚇到的時候會感覺到不便，但他們受到價格衝擊時會是一場災難。」