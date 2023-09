4.3m巨鱷「叼著人類屍體」出沒街頭！　佛州警圍捕畫面曝光

▲警方圍捕鱷魚畫面曝光。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

美國佛羅里達州清水市(Clearwater)一個小社區22日出現一隻長達14英尺(約4.3公尺)的短吻鱷,更恐怖的是,牠的嘴裡還咬著一具人類的屍體,目擊者嚇得立刻報警。

根據《紐約郵報》報導,位於清水市的小社區Largo出現一直長達14英尺的短吻鱷,目擊者布拉德(JaMarcus Bullard)表示,當時他正準備出門,結果走在路上就看見了這條鱷魚,「我看得出來牠嘴裡有一具屍體,所以我就開始錄影,然後馬上報警。」

後來消防人員與警察合力將鱷魚從水中拉出來,當地居民表示有聽到槍響,但警方未透露他們是否開槍。從網路上曝光的畫面可以看到,鱷魚被拖上岸後,渾身是血地趴在人行道上,且旁邊還有一具人類屍體。

Largo靠近知名的里奇克萊斯特公園( Ridgecrest Park),那裡有一座面積約2公頃的湖泊,裡面棲息大量鱷魚,但鮮少出現體型如此巨大的鱷魚。目前當局仍在確認牠口中的屍體身分與死亡原因。

Pinellas deputies and FWC shot and killed a 13 foot gator that was seen in a canal with a human body in it’s mouth. Resident Yasmine Bullard caught the moment on video when that large gator was pulled out. Warning: graphic language. @BN9 pic.twitter.com/P5hbZp2LpD