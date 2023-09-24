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曝明揚國際去年營收35.98億元　賴香伶：建立在什麼樣的勞動環境之上？

▲▼屏東科技產業園區明揚國際科技公司廠房爆炸大火，導致4警消殉職。（圖／記者湯興漢攝）

▲屏東科技產業園區明揚國際科技公司廠房爆炸大火。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

屏東科技產業園區明揚國際科技公司廠房22日晚間傳出爆炸，共計9人死亡，其中包括4名消防員、3名員工、2人身分待確認，另107人受傷，目前還有1人尚未尋獲。民眾黨立委賴香伶指出，該公司2022年營收達35.98億元、每股盈餘達到11.55元，這樣的成績雖然亮眼，卻是建立在什麼樣的勞動環境之上？「在所有的災難裡，如果發現任何可以避免的錯誤環節，那麼就應該切實地改正並貫」。

賴香伶說，去年三月起，桃園市發生多起工業區大火，最讓人記憶猶新的是觀音區永光化工公司廠房、蘆竹區美福倉儲，以及楊梅區家樂福物流中心。當時她就提出市政府應輔導工業區廠商盤點場區設施，列管高風險區域，建立工廠消防管理制度，定期進行員工消防演練及災害防治。此外，在化學品救災方面相關圖資，目前消防單位只能取得平面配置圖、化學物種及存量、安全資料表等3項，但無法獲得機械設備圖及管線圖，時任內政部部長徐國勇應允一週內由消防署整合資訊平台，讓即時資訊能夠揭露運用。

賴香伶指出，不到一年，發生造成7人死亡的聯華食品彰化廠大火，她除了重申以上的呼籲，也請主管機關查明該工廠是否依法制定消防防護計畫書，何以有員工會跑進冷藏庫求生，卻因濃煙竄進而喪生？而如今發生爆炸的明揚國際科技公司，根據勞動部提供的資料，該公司自2017年至今，最近3年更是每年都因違反勞基法讓勞工超時工作被裁罰，原因則都是因為讓勞工超時工作，前年也2次因為違反職安法被裁罰。依照該公司提供的「永續報告書」，近兩年的離職率都超過3成，也高得離譜。

賴香伶表示，在所有的災難裡，如果發現任何可以避免的錯誤環節，那麼就應該切實地改正並貫徹，這才是對逝去者最大的尊敬。

屏東明揚國際公司惡火燃燒28小時，23日晚間9時56分才撲滅火勢，總統蔡英文23日赴屏東了解救援進度，向不幸殉職的消防同仁致哀及慰問家屬，並前往屏東榮民總醫院探視傷患。副總統暨民進黨主席賴清德則取消兩日選務行程，24日上午將親自前往屏東，探視火警事故傷患並慰問罹難者家屬。

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