快訊／侯友宜今起正式請假！　全心投入選戰

▲侯友宜日前在華府與前美方官員、軍職人員進行晚宴。（圖／侯辦提供）
記者崔至雲／台北報導
國民黨總統參選人侯友宜訪美回台後，何時請假投入選戰受關注。據近侯人士證實，侯友宜今（23）日起正式請假投入選戰。新北市府也將預計於5點正式對外宣布。
外界原本關心侯友宜返台後，首先將面對新北市議會26日開議，不過據了解，競辦及藍營人士則認為在施政報告前就應正式請假，「越快越好」全心投入選戰。
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▲侯友宜日前在華府與前美方官員、軍職人員進行晚宴。（圖／侯辦提供）
記者崔至雲／台北報導
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外界原本關心侯友宜返台後，首先將面對新北市議會26日開議，不過據了解，競辦及藍營人士則認為在施政報告前就應正式請假，「越快越好」全心投入選戰。
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