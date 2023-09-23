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快訊／侯友宜捐20萬元！　籲降半旗致敬殉職打火弟兄

▲▼ 侯友宜出席「2030AI教育年會論壇」帶領民眾默哀1分鐘 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜出席「2030AI教育年會論壇」帶領民眾默哀1分鐘 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

屏東明揚國際公司爆炸，截至傍晚6點為止，造成7人死亡，其中包含4名消防弟兄，以及98傷、3失聯。國民黨總統參選人侯友宜今（23）日在公開行程默哀1分鐘，傍晚也在臉書上寫到，逝者安息，傷者早日康復，他將捐出20萬元，希望家屬能夠保重身體，也呼籲，雖然這是中央的職權，但是否可以在適當的時機，全國降半旗，不只是向這些英勇殉職的消防弟兄致敬，更是再一次提醒大眾，不能再讓遺憾發生，不能讓弟兄白白犧牲。

面對昨晚在屏東發生的爆炸事件，侯今早在活動前帶領民眾一同默哀一分鐘。稍早他在臉書上表示，默哀的當下，難過、遺憾、還有感慨，很複雜的心情。遺憾的是，年輕的消防弟兄，為了他們所捍衛的民眾安全，付出了自己的生命。難過的是，這些年輕弟兄，他們也是為人子女，或許也成了父母，那他們的爸爸媽媽，他們的小孩，在痛失親人之後，接下來又該怎麼辦？

侯友宜說，從昨天晚上，火警引發了爆炸，他就一直關注著後續的發展，看到有消防同仁，才進入火場不久，就傳出爆炸巨響，他不禁想起一句，曾經形容空軍飛行員的話….「我們必須去，但不一定回來」。

「警消人員，就和國軍一樣，面對危險，就如同面對敵人，不能有絲毫畏縮」，但侯友宜說，是不是有充分的資訊判斷，是不是有足夠的裝備應對，換句話說，是不是給了警消人員，百分之百的支持，讓他們可以更有信心的面對危險呢？

令侯友宜感慨的是，每次消防或是警察弟兄，因公殉職，總有很多檢討，但似乎檢討過後，從來沒有人關心過是否落實了？甚至到底做了沒有。這些警消弟兄，是用自己的寶貴生命，守護了全國百姓的安全，是用自己的生命，換來不能再讓遺憾發生，弟兄們不能白白犧牲，但為什麼總是不能記取教訓？

侯友宜說，人員短缺、裝備不足、預算不夠，還有撫卹、親人照顧等等，在事件過後，相信一定都會討論，但討論之後，要有行動、並且一定要落實，他希望，要用最強制的法令，將這些最基本的保障入法，讓每一位警消同仁，可以更有信心的執行任務，而且更沒有後顧之憂。

「逝者安息，傷者早日康復，我個人捐出20萬元，希望家屬能夠保重身體」，侯友宜呼籲，雖然這是中央的職權，但是否可以在適當的時機，全國降半旗，不只是向這些英勇殉職的消防弟兄致敬，更是再一次提醒自己，不能再讓遺憾發生，不能讓弟兄白白犧牲。

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