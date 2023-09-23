擴大護理系所招生名額　民進黨澄清：並非新增系所

▲民進黨發言人卓冠廷。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

針對臉書粉絲專頁「護理正義」批評民進黨總統候選人賴清德護理政見一事，民進黨發言人卓冠廷23日表示，民進黨一向重視護理人員，積極改善護理人員的勞動條件，其中關於「三班護病比」與「擴大大學護理系所招生名額」之政見，是回應護理師公會所提的訴求。

卓冠廷表示，台灣護理學會與中華民國護理師護士公會全國聯合會等團體，於今年8月15日赴民進黨部拜會，就護理人員勞動條件與環境等進行意見交換，爭取三班護病比入法，以及擴大大學護理系所招生名額獲得支持，賴清德主席暨總統參選人同意採納後，納入國家希望工程系列政見，給予公會訴求正面回應。



卓冠廷表示，為了培育更多護理人才，賴主席因此主張擴大大學護理系所招生名額，其目的是增加現有護理系所招生名額，並非新增系所，也並非增設五專護理科/護理助產科或增加五專護理科/護理助產科招生人數，因此完全不會降低護理教育的品質，更不會有護理教育廉價化的問題。



關於護理國考內容變簡單更是誤解。卓冠廷說，賴主席所提出的護理師國考通過方式多元化，是指保留國考通過科目，毋須每次皆要重考全部科目，更無關調整考試難易度。此也是為了回應護理界所提出的訴求。



卓冠廷強調，持續促進護理人員專業性，改善護理人員勞動環境及增補護理人力，長期以來一直是賴主席非常關切的議題。民進黨決不會降低護理教育與人力的素質，如此才能確保醫療與照護品質。



卓冠廷說，面對眾多醫護人員高壓勞動、人手短缺的工作現場，政府應成為醫護人員的堅定後盾，保障醫護人員的工作權益，積極改善醫護人員的薪酬待遇與工作環境，來提升國人整體醫療品質及醫療照護體系韌性。