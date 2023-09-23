　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

擴大護理系所招生名額　民進黨澄清：並非新增系所

▲▼民進黨新北市長候選人蘇貞昌鶯歌造勢晚會,台中市新聞局長卓冠廷上台致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨發言人卓冠廷。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

針對臉書粉絲專頁「護理正義」批評民進黨總統候選人賴清德護理政見一事，民進黨發言人卓冠廷23日表示，民進黨一向重視護理人員，積極改善護理人員的勞動條件，其中關於「三班護病比」與「擴大大學護理系所招生名額」之政見，是回應護理師公會所提的訴求。

卓冠廷表示，台灣護理學會與中華民國護理師護士公會全國聯合會等團體，於今年8月15日赴民進黨部拜會，就護理人員勞動條件與環境等進行意見交換，爭取三班護病比入法，以及擴大大學護理系所招生名額獲得支持，賴清德主席暨總統參選人同意採納後，納入國家希望工程系列政見，給予公會訴求正面回應。

卓冠廷表示，為了培育更多護理人才，賴主席因此主張擴大大學護理系所招生名額，其目的是增加現有護理系所招生名額，並非新增系所，也並非增設五專護理科/護理助產科或增加五專護理科/護理助產科招生人數，因此完全不會降低護理教育的品質，更不會有護理教育廉價化的問題。

關於護理國考內容變簡單更是誤解。卓冠廷說，賴主席所提出的護理師國考通過方式多元化，是指保留國考通過科目，毋須每次皆要重考全部科目，更無關調整考試難易度。此也是為了回應護理界所提出的訴求。

卓冠廷強調，持續促進護理人員專業性，改善護理人員勞動環境及增補護理人力，長期以來一直是賴主席非常關切的議題。民進黨決不會降低護理教育與人力的素質，如此才能確保醫療與照護品質。

卓冠廷說，面對眾多醫護人員高壓勞動、人手短缺的工作現場，政府應成為醫護人員的堅定後盾，保障醫護人員的工作權益，積極改善醫護人員的薪酬待遇與工作環境，來提升國人整體醫療品質及醫療照護體系韌性。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
「內衣女神」秀長腿搭捷運　無人認出
快訊／明揚爆炸還有3失聯　消防大隊長曝「最新救災進度」
中華隊進入亞運開幕會場！習近平「微笑鼓掌」　全場大聲歡呼
明揚曾獲頒「優質企業」認證　財政部緊急發聲
才到職5天！明揚女員工「加班遇爆炸」　驚悚還原現場
男出賣女友裸照　想跟網友「換妻」
快訊／王心凌認了身體出狀況！　「吃藥吃到吐」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

擴大護理系所招生名額　民進黨澄清：並非新增系所

聲援「Lin bay好油」　侯友宜競辦：還給全民自由、民主的環境

柯文哲證實將二度訪美　規劃美西產業之旅

消防員訴求組工會賴清德僅回持續溝通　柯文哲：贊成、反對一句話就好

快訊／侯友宜捐20萬元！　籲降半旗致敬殉職打火弟兄

侯友宜今起請假　綠轟「藐視台灣民主」：不要小看市民的憤怒

台南登革熱8450例全國最多　陳以信籲陳建仁設「防疫隔離假」

快訊／新北市府證實：侯友宜今起請假拚大選　副市長劉和然代理

扯！北市行道樹穴竟挖出寶特瓶、地磚　許淑華批：難怪颱風來樹就倒

消防員高喊組工會　賴清德辦公室：持續溝通、取得最大共識

名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕

屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光

黃曉明曝小海綿「性格如Angelababy」　趙又廷見女兒像自己：多希望像圓圓！

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

屏東工廠爆炸

玩具火車穿越模型城市　「進擊の巨貓」一掌拍翻

屏東科技公司倉庫爆炸起火　竄白煙！多人受困等待救援

iPhone 15「全台首摔」　螢幕炸裂！維修破5位數

韓媒爆BLACKPINK「只有Rosé續約」！　另3人1條件協調中…Jennie曝「下一步」

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

擴大護理系所招生名額　民進黨澄清：並非新增系所

聲援「Lin bay好油」　侯友宜競辦：還給全民自由、民主的環境

柯文哲證實將二度訪美　規劃美西產業之旅

消防員訴求組工會賴清德僅回持續溝通　柯文哲：贊成、反對一句話就好

快訊／侯友宜捐20萬元！　籲降半旗致敬殉職打火弟兄

侯友宜今起請假　綠轟「藐視台灣民主」：不要小看市民的憤怒

台南登革熱8450例全國最多　陳以信籲陳建仁設「防疫隔離假」

快訊／新北市府證實：侯友宜今起請假拚大選　副市長劉和然代理

扯！北市行道樹穴竟挖出寶特瓶、地磚　許淑華批：難怪颱風來樹就倒

消防員高喊組工會　賴清德辦公室：持續溝通、取得最大共識

避孕3大NG行為大公開！意外內射竟靠「水沖陰部」　醫揭正確方法

迪士尼鐵粉荷包難守　米奇、米妮首飾鑲實驗鑽放閃

林泓育沒固定先發照樣猛打　曾總讚：這個工作不容易

快訊／明揚爆炸還有3失聯　消防大隊長曝「最新救災進度」

權恩妃大學慶典「穿太暴露」惹擔憂！粉絲抗議公司：換掉造型師

「內衣女神」秀長腿搭捷運無人認出！　網後悔：都在滑手機

中華隊進入亞運開幕會場！習近平「微笑鼓掌」　全場大聲歡呼

圖輯／杭州亞運開幕式！精彩瞬間一次看

樂天女孩敬師公益單曲MV前進世新　攜手世新啦啦隊幫老師加油

林泓育猛打助攻、曾仁和7局好投　樂天4比1送富邦7連敗

政治熱門新聞

屏東爆炸99傷4勇消殉職　林右昌南下坐鎮

快訊／公開挺郭台銘！　國民黨開除徐耀昌黨籍

快訊／陳建仁：消防員一進入「未噴水就爆炸」

向殉職家屬表哀悼及慰問　蔡英文赴屏東探訪拋「3指示」

快訊／預告將勞檢明揚　許銘春：的確發生超時、員工職災

屏東惡火釀4消防殉職　蔡英文將南下：儘速召開災害調查會

還原南非武官挾持案現場　謝長廷怒控：報導把我的畫面剪掉

快訊／侯友宜今起正式請假！　全心投入選戰

10年29消防殉職　消防員促進會發聲

北捷捕獲野生蔣萬安！學童握手興奮喊：今天不洗手了

屏東大火釀4死百傷！賴清德哀悼不捨　選務行程取消、黨慶延期

快訊／侯友宜哀悼屏東工廠殉職消防弟兄　取消晚間選務行程

快訊／侯友宜捐20萬元！　籲降半旗致敬殉職打火弟兄

楊曜聰痛批執政當局「斃仲救清」

更多熱門

相關新聞

消防員高喊組工會　賴清德辦公室：持續溝通、取得最大共識

消防員高喊組工會　賴清德辦公室：持續溝通、取得最大共識

位於屏東的高爾夫球大廠明揚國際廠房，昨晚不明原因起火，已造成4名消防人員殉職、近百人受傷。針對消防員工作權益促進協會呼籲總統候選人支持「消防員組工會、加速改革、還給基層發言權」，賴清德總統競選辦公室發言人陳世凱表示，以高標準看待公共安全及消防員權益是最基本的態度，未來不論修訂公務人員協會法或工會法，將持續與消防員相關團體及基層消防員持續溝通，取得最大共識。

不只「Lin bay好油」　王鴻薇曝被傳槍枝照恐嚇：能吃幾顆子彈？

不只「Lin bay好油」　王鴻薇曝被傳槍枝照恐嚇：能吃幾顆子彈？

白營指高虹安爭議是他的劇本　柯建銘：下次要說她腦中被我植晶片？

白營指高虹安爭議是他的劇本　柯建銘：下次要說她腦中被我植晶片？

陳建仁：登革熱病媒蚊指數、病例數下降　「接下來2、3週是關鍵期」

陳建仁：登革熱病媒蚊指數、病例數下降　「接下來2、3週是關鍵期」

民調／陳建仁滿意度大跌9.2個百分點　「雞蛋風暴」成執政黨重要警訊

民調／陳建仁滿意度大跌9.2個百分點　「雞蛋風暴」成執政黨重要警訊

關鍵字：

民進黨賴清德

讀者迴響

熱門新聞

女星親弟「是屏東爆炸工廠員工」！正要上班閃死神

即／大翻盤！明揚惡火沒射水　消防局長：進去就爆了

iPhone 15「這1顏色已降價」　他傻：還沒人要買

賴俊儒度蜜月前殉職！媽媽：以你為榮

殉職勇消賴俊儒「新婚照曝光」！手拿捧花燦笑

屏東爆炸逾80人死傷！醫跪地搶救跟死神拔河

全聯第2波「麝香葡萄」今起全台開賣

爬山遇「超美山神」　他趴地合影

衝回火場「叫大家快逃」！明揚經理葬身火窟

屏東勇消陳柏翰殉職！基隆市消防局PO文哀悼

爆炸波超可怕　消防車被炸爛畫面曝光

明揚爆炸發現完整遺體！4消防員確認全殉職

第一視角還原過程：用乾粉滅火前就爆炸

iPhone 15爆災情　科技YTR傻眼：很失望

屏東明揚國際「員工月薪曝」　鄉民喊不意外

更多

最夯影音

更多
名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕

名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕
屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光

屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光

黃曉明曝小海綿「性格如Angelababy」　趙又廷見女兒像自己：多希望像圓圓！

黃曉明曝小海綿「性格如Angelababy」　趙又廷見女兒像自己：多希望像圓圓！

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

屏東工廠爆炸

屏東工廠爆炸

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面