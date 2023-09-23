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網瘋傳「茶葉蛋是巴西進口毒蛋」！　4大超商駁：蛋品皆為國產蛋

▲▼茶葉蛋 。（圖／記者施怡妏攝）

▲近日網上瘋傳超商茶葉蛋是進口巴西毒蛋。（圖／記者施怡妏攝）

記者蕭筠／台北報導

進口蛋爭議不斷，近日網上更傳出「超商茶葉蛋是進口巴西毒蛋」，引發熱議。對此，4大超商也作出最新回應，強調其茶葉蛋皆是使用國產雞蛋，且經過CAS驗證，請消費者放心食用。

台灣事實查核中心指出，社群平台與通訊群組流傳訊息稱，「最近千萬不要去全家、7_11買茶葉蛋，昨晚名嘴他們已經說了，現在超商的茶葉蛋是進口的巴西毒蛋！！！」傳言流傳時，有以文字單獨流傳，也有傳言搭配媒體報導。

查核中心表示，農業部於9月16日的記者會，曾說明進口雞蛋的流向之一為加工業者，而加工業者即包括液蛋、水煮蛋、滷蛋、茶葉蛋等，但並未提到「超商茶葉蛋就是進口蛋」；而傳言指稱的名嘴發言，雖提到進口蛋會做成茶葉蛋，但未提到超商通路。

《ETtoday新聞雲》今（23）日詢問4大超商，7-11回應，「門市現售茶葉蛋使用國產蛋、均可溯源，符合食品安全法規，請消費者安心購買。」全家表示，「茶葉蛋皆選用國產優質洗選蛋來調理製作，蛋品來源皆具有CAS台灣優良農產品標章，為可溯源管理之國產品。」

萊爾富也指出，「門市販售的茶葉蛋、生鮮蛋品，皆為台灣國產雞蛋，並經CAS驗證。」OK mart則於臉書粉專發聲，「全省OKmart門市茶葉蛋皆國產洗選蛋」，可溯源蛋品也符合法規。

事實上，依照現有法規，「實質轉型」品項不需要特別標示原料產地，例如糕餅、滷蛋等。衛福部次長王必勝22日表示，針對滷蛋、茶葉蛋等維持蛋原型的實質轉型品項，決定以「試辦輔導」的方式，讓廠商標示蛋原產地，目前初步考慮在賣場試辦，但還需要討論。

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