基隆爆首例登革熱！安樂市場積水淹過大腿　謝國樑下令了

▲安樂市場積水淹過大腿，基隆市長謝國樑下令了。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市21日新增8年來首例本土登革熱病例，而安樂區有居民投訴指出，安樂市場有積水還堆滿垃圾的問題，恐成為登革熱病媒蚊溫床，為防止登革熱疫情影響市民的健康，市長謝國樑今（23日）邀集環保局長馬仲豪、衛生局長張賢政及七區區長，共同研商要求基隆各區髒亂、積水環境的巡查及清運整潔因應對策，期盼將登革熱疫情的傷害降到最低，至於安樂市場髒亂積水個案，也將依法開罰。

近期在安樂區安樂市場私有地下室，發現環境髒亂及嚴重積水，高度淹過大腿，還堆滿垃圾等問題，市府雖已進行勸導，仍未獲得有效改善，考量基隆已傳出民眾罹患登革熱的案例，為避免該髒亂積水點成為登革熱傳播的源頭，除了由衛生局先予以投藥，抑止病媒蚊的孳生及擴散外，環保局將於23日依照環境髒亂相關法條予以開罰，並限期在最短時間內，將髒亂雜物及積水問題予以清除，避免蚊蟲孳生影響市民健康及安全。

謝國樑表示，已要求各區區長在周末結束前，應與轄區內每位里長聯繫，了解各里內是否有類似安樂個案的髒亂、積水環境，如接獲反映並至現場了解後，確有緊急排除的必要，市府將會立即請環保局及衛生局限時進行清運及投藥，避免髒亂點成為登革熱的傳播源頭。

衛生局長張賢政指出，基隆確診登革熱的民眾，於本月至南部遊玩，於返回基隆後陸續出現身體不適等症狀，經醫院篩檢後確認罹患登革熱，衛生局除了立即進行疫調及噴藥外，也請環保局進行居家周遭環境清潔，同時呼籲市民朋友至南部時應留意登革熱疫情資訊，並加強住家周遭環境整潔，惟有落實「巡、倒、清、刷」等步驟，才能杜絕登革熱的產生。

基隆市府最後籲請市民及媒體朋友協助，如遇有環境髒亂及積水等地點，請隨時向各區里及相關單位反映，市府將限期完成改善，以維護市民的健康及保障。