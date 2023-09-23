快訊／聯絡不上房客…房東進門驚見他陳屍床邊　遺體已僵直　

▲▼新北一名房東，近期聯絡不上房客，破門後驚見他死在床邊。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市新莊區一名房東，近期發現復興路二段上2樓租屋處63歲嚴姓房客許久未出門，他察覺有異報警處理，警消和房東今22日下午3時許，一同進門檢視，驚見這名男性租客，倒臥床邊明顯死亡，肢體有僵直情形，警方已通知嚴男兒子到場，並已到場採證，詳細事發原因待警方調查。

新莊警分局表示，已於現場實施警戒，並通報鑑識人員到場採證，全案依規定報請新北地檢署檢察官進行刑事相驗。