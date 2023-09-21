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新北男網路揪賭德撲　主打美女荷官還可抽彩金…警破門逮11人

▲▼警方衝進賭場逮補張姓場主、美女荷官（箭頭）及賭客9人，警方在臉書發現張男貼文攬客 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方衝進賭場逮補張姓場主、美女荷官（箭頭）及賭客9人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區警方日前在網路巡邏時，發現一名男子在臉書張貼德州撲克攬賭客廣告，立即成立專案小組展開蒐證，待事證充足後，聲請搜索票，由2派出所員警及偵查隊約10名警力衝進賭場，當場逮補場主、女荷官及9名賭客，起獲籌碼及賭資10多萬元，全案依賭博罪移送偵辦。

警方表示，員警日前在「德州撲克同好會」粉絲專頁發現，24歲張姓男子貼文，招攬德州撲克玩家，標榜報名滿8人，每晚8點準時開賭，強調「Home game」小盲20元，大盲40元，入場要先換3000元籌碼，一局能贏平均籌碼為1萬元。

▲▼警方衝進賭場逮補張姓場主、美女荷官（箭頭）及賭客9人，警方在臉書發現張男貼文攬客 。（圖／記者陳以昇翻攝）

不但如此，張男還提供JP彩金，只有出現同花順或是鐵支等大牌，就可以另外拿到50至70％彩金，還標榜有美女荷官陪伴發牌，更有飲料、餐點及零食可食用，藉以吸引賭客私訊報名。

警方立即成立專案小組，經過調查蒐證，20日凌晨1時許，新莊警分局頭前、中港派出所及偵查隊刑二小隊等10名員警，持搜索票衝進福前街公寓3樓的賭場，當場逮捕張男、23歲張姓女荷官及9名賭客，起獲賭金2萬9600元，抽頭金4880元，籌碼12萬7820元，訊後依賭博罪移送新北地檢署偵辦。

▲▼警方衝進賭場逮補張姓場主、美女荷官（箭頭）及賭客9人，警方在臉書發現張男貼文攬客 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方在臉書發現張男貼文攬客 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方衝進賭場逮補張姓場主、美女荷官（箭頭）及賭客9人，警方在臉書發現張男貼文攬客 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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