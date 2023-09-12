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房東退租4周才檢查房況　開門驚見40鴿子滿地噴屎！光清潔就要60萬

▲▼驚悚屎襲現場！房客退租沒關窗肇禍　最衰房東慘噴60萬清理。（圖／翻攝自London Network for Pest Solutions）

▲房客退租時忘了關窗戶，讓40隻鴿子闖入當窩。（圖／翻攝自London Network for Pest Solutions）

記者趙蔡州／綜合報導

英國倫敦一位房東在房客退租後，沒有立刻上門檢查房屋情況，而是等到4周後才去查看，不料一進門就發現屋內有大量鴿子，房間都被鳥糞灑了一遍，原因是房客退租時，忘了關閉露台的窗戶，造成鴿子直接闖入，光清潔費就要噴掉1.5萬英鎊（約新台幣60萬元），後續還必須另購家具、重新裝潢，損失非常慘重。

英國一間清潔公司「倫敦病蟲害防治網路」（London Network for Pest Solutions）負責人保羅（Paul Cooper）表示，公司近日接到一起清潔工作，客人是東倫敦一間公寓的房東，房東在房客退租後沒有第一時間上門檢查房子，直到4周後有空閒時才去查看，「結果房東只往屋裡看了一眼，就立刻離開並打電話給我們」。

▲▼驚悚屎襲現場！房客退租沒關窗肇禍　最衰房東慘噴60萬清理。（圖／翻攝自London Network for Pest Solutions）

▲▼驚悚屎襲現場！房客退租沒關窗肇禍　最衰房東慘噴60萬清理。（圖／翻攝自London Network for Pest Solutions）

▲▼驚悚屎襲現場！房客退租沒關窗肇禍　最衰房東慘噴60萬清理。（圖／翻攝自London Network for Pest Solutions）

▲清潔公司拍攝的屋內慘況。（圖／翻攝自London Network for Pest Solutions）

房東表示，他進門後除了聞到濃烈的臭味外，還在現場發現約40隻的鴿子，屋內視線所及之處都能看見鳥屎，其中客廳和廚房的災情最為慘重，包含沙發、桌子、櫃子、流理台、烤麵包機等傢俱都被鳥屎噴了厚厚一層，

至於鴿子是怎麼入侵的，房東起初猜測，可能是房客留下牆壁、窗戶破洞沒有處理。而保羅上門檢查後，發現屋內後露台的窗戶沒有關，認為是房客退租時忘了關窗，而房東又長期沒有上門檢查，才讓鴿子入侵住了4個星期。

保羅評估後，表示光鳥屎的清潔費可能就要1.5萬英鎊（約新台幣60萬元），後續還必須另購家具、家電，甚至還要重新裝潢，無論疏忽的原因是什麼，房東確實是損失慘重。

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