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快訊／新莊民宅火警！2傷者躲梯間　男手掌燙傷、女昏迷雙雙送醫

▲▼新莊民宅火警2傷。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新莊民宅火警2傷。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市新莊區龍安路一處民宅今(17日)下午3時46分許傳出火警，警消據報趕抵，現場為4層樓RC建物，2樓處不斷冒出濃煙，警消立即架設水線灌救，於4時01分撲滅火勢；隨後警消於4樓樓梯間發現2名傷者(1男1女，均年約40多歲)，男子右手掌1度燙傷、意識清醒；另名女傷者則陷入昏迷，有生命徵象，後分送輔大及板橋亞東醫院治療。

警消初步了解，現場為屋內2樓雜物燃燒，面積約15平方公尺，詳細起火原因仍待進一步調查釐清。

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