屏東市重陽雙重加碼　敬老卡500點再送敬老禮金1千元

▲屏東市重陽敬老卡、敬老禮雙加碼 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市歡慶重陽，10月2日起敬老卡及博愛卡額度由330點加值為500點；就近里辦公室即可辦理加值；112年度重陽節敬老禮金將於25日起開始發放，市長周佳琪祝長輩們健健康康呷百二。

敬老卡加值自10月2日起，為體恤離市公所較遠的長輩及身心障礙的市民朋友、也避免社會課單一窗口久候，凡已申辦過敬老卡及博愛卡的長輩，只要帶著卡片就近到戶籍所在地的各里聯合辦公室，就可以辦理改點加值。

另到府代辦的貼心服務，行動不便出門的長輩及身心障礙者，可以致電里辦公室，由里幹事親自到府取卡，俟完成點數加值後送回長輩手中。

屏東市112年度重陽節敬老禮金於25日起開始發放，發放對象為年滿75歲，且於112年6月30日(含當日)前尚設籍本市的長輩。發放方式有兩種，一、已經提供個人郵局帳戶者，直接由市公所匯款至該帳戶；二、由各里里幹事辦理發放，請長輩備妥身分證及印章等資料領取，負責發放敬老禮金的公所里幹事將配戴識別證以茲識別。

根據屏東市戶政事務所截至8月底現住人口人數統計，屏東市總人口數為193,911人，年滿65歲的長者有36,635人，占總人口數18.892%，足見屏東市己是高齡城市。

周市長表示，屏東市即將邁入「超高齡社會」，我們非常感謝長輩對社會的貢獻，為表達更深的關懷及照顧，推動敬老觀念極為重要，屏東市公所自今年起調高重陽敬老禮金，滿75歲至99歲的長輩，每人可領到新台幣1000元、百歲人瑞可領6,000元，預計將有1萬3千多位長輩受惠。未來市公所將持續改善銀髮族友善環境，讓長輩在屏東市安享樂齡生活，祝福所有長輩都能健康呷百二！