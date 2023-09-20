屏東市「東方帝國社區」耐震補強完工　首創屏東先例

▲屏東市「東方帝國社區」大樓，20日舉辦耐震結構補強完工典禮 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市「東方帝國社區」大樓，今(20)日舉辦耐震結構補強完工典禮，該社區為屏東第一件20年以上大樓，由中央營建署補助經費並完成耐震結構補強的社區，為屏東縣開創先例。

位於瑞光路上的東方帝國，因社區外牆磁磚掉落情形嚴重，有公共安全的疑慮，社區主委於2017年參與縣府舉辦的自主更新巡迴座談會後，即積極希望爭取補助外牆拉皮經費，縣府亦自當年度開始一路協助社區，多次到社區辦理說明會，逐步達成同意比例75%以上的門檻，並由本府委託之輔導團長榮大學，協助社區製作計畫書向內政部營建署提案，內政部於

2018年核定規劃補助計畫，核定規劃設計經費新臺幣135萬元，其中包含建築物耐震能力詳細評估補助經費64萬元。

由於近年全台大地震頻傳，及去年9月花蓮發生規模6.2級以上地震造成多棟建築物結構受損，震醒社會大眾對自家安全的重視。言次東方帝國大樓申請自辦危老公寓階段性補強案件，獲得近622萬元工程補助經費。

縣府於2020年底受理申請階段性補強補助案，並獲國家地震工程研究中心審查通過，惟因近年營建成本急速增加致工程招標無法決標。在縣府團隊與國家地震工程研究中心積極輔導下，協助重新調整變更計畫內容，終於在今年2月底成功發包耐震補強工程。今年該社區預計再送工程補助申請書向營建署爭取自主更新工程施作補助經費約新臺幣2,179萬元，含社區自籌款約新臺幣1,231萬元，盼能盡速完成社區整建維護拉皮作業。

縣府城鄉發展處表示，民眾對於老舊大樓的安全性日漸重視，過去幾年本府協助東方帝國社區申請營建署多項補助經費的資源，今年底還會再持續爭取948萬的外牆拉皮經費，逐步地將整棟社區大樓煥然一新。未來縣府將持續推動自主更新之整建維護與建築物耐震評估與結構補強，若民眾對自家的建築物有外牆拉皮或耐震評估的需求，皆可洽城鄉發展處08-7320415#3331或3361進一步了解。