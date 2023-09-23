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屏東4勇消殉職　彰化縣消防局官網換黑白悼念...網友憶喬友悲劇

▲彰化喬友大樓大火造成勇消陳志帆殉職。（合成圖／ETtoday資料照）

▲彰化喬友大樓大火造成勇消陳志帆殉職。（合成圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

繼2年前彰化喬友大樓大火，勇消陳志帆殉職後，屏東科技園區明揚國際公司工廠22日傍晚發生大火，截至23日中午已有4勇消、3員工葬身火場，另有102傷、3人失聯，彰化縣消防局官網今天整個頁面變成黑白，並寫下「慟！救災英雄殞落」，臉書官網也張貼「向屏東的消防同仁致敬」，有人留言「加油」、也有人說「忘了自己同仁陳志帆嗎？」。

▲彰化縣消防局官網抽色變黑白為勇消致敬。（圖／翻攝自彰化縣消防局）

▲彰化縣消防局為屏東殉職勇消致敬。（合成圖／ETtoday資料照）

彰化縣喬友大樓2021年6月30日發生大火，造成7樓百香果商旅4死22傷的慘劇，勇消陳志帆氧氣瓶耗盡，吸入過多一氧化碳中毒在火場殉職，不少網友憶起這段悲痛往事，網友紛紛湧入彰化縣消防局臉書留言。

有網友說「祈福傷者早日康復、大家都平安、消防人員辛苦了」、「感謝有你們守護」，也有網友酸稱，「記得跟屏東加油，卻忘了自己同仁陳志帆嗎」、「如果彰化縣政府與消防局真心想向英勇的消防員致敬，請正視2年前發生的喬友大火消防員殉職案」、「儘速立碑記取教訓，無線電問題改善了嗎、入室管理落實了嗎、RIT真的可以上場嗎」、「看看屏東再想想自己」。

喬友大樓大火過後，經彰化建築師公會鑑定，判定為危樓，拆除工程預計在去年9月20日進行影像也隨著曝光，逐層拆除至今近1年，現場幾已夷為平地，未來預計規畫成地下4樓地上27F的大樓，縣府也將全力輔導喬友大樓重建新生。

▲▼ 喬友大樓 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化喬友大樓大火造成勇消陳志帆殉職。（圖／ETtoday資料照）

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