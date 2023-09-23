屏東工廠惡火4消防員殞命　柯文哲承諾力挺組工會

▲屏東工廠大火，殯儀館替殉職消防員設立靈堂。（圖／記者黃彥傑攝）



記者陳家祥／台北報導

位於屏東的高爾夫球大廠明揚國際廠房，昨晚不明原因起火，已造成4名消防人員殉職、近百人受傷。對此，民眾黨總統參選人柯文哲表示，感謝醫護人員的辛勞，也請大家一起為傷亡者祈福；他也承諾，若當選總統會支持消防員組工會 、全面適用《 職業安全衛生法 》，希望透過制度改革，讓打火弟兄進出火場的風險降到最低，有充足裝備保護自己、救災完畢，能安全回到家人身邊。

柯文哲表示，屏東科技園區一家高爾夫球具工廠昨天傍晚大火，造成嚴重傷亡，逾百人送醫，還有16名傷者在加護病房。高雄、屏東多家醫院動員搶救傷患，感謝醫護人員的辛勞，也請大家一起為傷亡者祈福。

屏東縣消防局表示，昨天消防員救火，才進到廠區15公尺處就發生爆炸；廠內堆放塑膠粒、橡膠等易燃物品，到清晨火勢仍相當猛烈。

柯文哲指出，2019年《 消防法 》修法後，要求消防指揮人員搶救工廠火災時，工廠管理權人應提供廠區化學品資訊、平面圖及搶救必要資訊，指派專人至現場協助救災。這一次為何造成嚴重的傷亡，應確實調查確認責任歸屬。

柯文哲說，今早看到消防員工作權益促進協會呼籲總統候選人要支持「消防員組工會，加速改革，還給基層發言權」，他承諾，若當選總統會 #支持消防員組工會 、全面適用《 #職業安全衛生法 》。

柯文哲表示，教師在2011年、台鐵員工在2016年都已組工會，並非沒有先例，「希望透過制度改革，讓他們進出火場的風險降到最低，有充足裝備保護自己、救災完畢，能安全回到家人身邊」。