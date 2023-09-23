工廠爆炸釀4消防員殉職　郭辦提5主張：設消防學校培訓人力解決超勤

▲郭台銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

明揚國際公司位在屏東科技園區的工廠，昨傍晚爆炸釀火警，至今（23日）上午已造成5死，包含4名消防員殉職，超過百人受傷。對此，鴻海創辦人郭台銘辦公室今（23日）提出5點主張，希望擴大運用科技救災、調整超勤津貼，並支持消防主政機關儘速增補人力，成立消防學校培訓消防人力，解決超勤工作問題。

針對屏東廠房爆炸案導致消防員殉職，郭辦23日提出五點主張：第一、 消防員長年人力短缺，編制員額與實際員額有落差，導致基層消防員超勤工作，因此，支持消防主政機關儘速增補人力，成立消防學校培訓消防人力，解決超勤工作問題。

第二、各地消防單位的裝備不應有城鄉落差，儘速檢討裝備缺漏並補足，增加消防預算，讓消防員在第一線可以有最完善的後勤支援。第三、針對超勤津貼，可思考調整，避免發生「血汗消防員」的情事。

第四、擴大運用科技救災，包括熱顯像儀、消防救災機器人、消防無人機的運用。第五、落實《消防法》21-1條，廠商提供危險物品資訊責任，提供消防搶救之必要資訊與協助。

郭辦昨晚也表示，郭台銘得知消息後，深表哀傷，他希望相關單位趕快搜救出失聯人員，希望能平安出來，並送至醫院妥善治療，也呼籲現場救災的消防弟兄們注意安全。