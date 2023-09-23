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明揚工廠爆炸釀傷亡　他點關鍵3問：資料有無給現場指揮官？

▲▼ 明揚空拍畫面 。（圖／民眾提供）

▲明揚空拍畫面。（圖／民眾提供）

記者杜冠霖／台北報導

屏東市工業區經建路明揚高爾夫球大廠，22日傍晚傳出火警，截至凌晨3時為止，大火已造成近百人受傷，消防員4人殉職。對此，民進黨立委洪申翰表示，目前資訊混亂，還有3個待確認地方，包含：工廠是否有依消防法提供廠內相關資訊、化學原物料有無確實登記以及有無把資料提供給現場消防員跟指揮官。

洪申翰指出，屏東科技園區大火事件造成百人受傷、目前已傳出六人身亡，其中有四位消防弟兄殉職。真的讓人非常難受，事件的資訊目前還有點混亂，但有幾個需要確認的地方：

第一，工廠的管理權人，是否有依《消防法》第21-1條規範，提供廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖及搶救必要資訊，並指派專人至現場協助救災？

第二，工廠現場的化學原物料，到底有沒有在環境部化學署的跨部會化學物質資訊平台（化學雲）上，完整而確實地登錄？

第三，上述資料庫有沒有把確切的資料與圖資，即時提供給現場的指揮官與消防隊員，去做風險辨識與掌握？

洪申翰表示，這幾個重要環節，都是協助消防人員在現場，盡力掌握火場風險的機制設計。災害現場的資訊必然紛雜，這不難想像，因此，上面這些資訊流的對接，都很需要相關主管機關更進一步的確認與釐清，有沒有落實。

洪申翰指出，過去自己還在民間機構工作時，曾經協助改善這些工廠化學物料流向與風險資訊的對接。這的確是跨部會資訊整合的高難度工作。包括資料格式、作業流程的介面與更新，還有稽核能量能否落實的議題，這幾年透過環境部化學署的化學雲系統，是已有滿大的進展。

洪申翰表示，但為了有效降低災害與消防人員的風險，都應該時時再不斷檢視，還有沒有更多「能做而未做到」的地方？在這次屏東工業園區的爆炸事件，造成這麼多的傷亡，除了必須給予這些罹難的消防弟兄從優撫卹，我們應該要把相關的機制，再做一次深度的檢討。

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