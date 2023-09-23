中秋佳節幸福相隨　台南市勞工局結合泥水工會攜手做公益

▲台南市勞工局長王鑫基，率員兵分三路將統一肉燥麵、展翼烘培坊集愛中秋禮盒、舒潔衛生紙等生活物資及紅包，到府親送致贈給13個行政區共20戶職災、弱勢勞工家庭。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

月圓人團圓，溫馨的中秋節即將到來，台南市勞工局23日在王鑫基局長的帶領下，結合台南市泥水業職業工會兵分三路將統一肉燥麵、展翼烘培坊集愛中秋禮盒、舒潔衛生紙等生活物資及紅包，到府親送致贈給13個行政區共20戶職災、弱勢勞工家庭。

另外，台南市金城獅子會與勞工局職安輔導員陳明盛也分別加碼捐贈紅包與文旦20箱，為的就是讓他們在佳節前夕，能感受社會的關懷與溫暖，並真正落實黃偉哲市長要打造臺南成為「希望家園」之施政理念。

23日第一站李姓案主74年次，從事工地打石工，2023年5月13日工作時，拆除裝潢時，為將廢棄物清理丟進環保車時從2樓跌落，撞擊到頭部、手腳受傷，送往永康奇美醫院頭部開刀治療，前後手術2次並在加護病房觀察數日，直到狀況穩定才轉普通病房，住院1個多月才出院，目前因手、腳尚未完全復原，需持續到診所復健，醫療費用花費10多萬，仍在分期繳納中。

另外下營區的李姓獨居長者，身體狀況不佳患有糖尿病，居住的傳統平房年久失修且嚴重漏水，但老先生僅依賴低收老人生活津貼維生，無足夠經費修屋，勞工局「做工行善團」修繕團隊接獲通報，便動員泥水、電氣、木工、油漆等工會志工協助修繕，改善老先生的居住環境。

王鑫基局長表示，誠摯感謝台南市泥水業職業工會熱情相挺，共同付出愛心一起協助職災、弱勢勞工家庭，尤其中秋佳節將至之際，考量有許多家庭因經濟困難，無法享受過節的溫暖氛圍，透過結合民間團體的關懷與支持，嘉惠職災、弱勢勞工家庭，讓他們感受到社會各界的愛心及溫暖，攜手累積愛的力量，讓這份感動擴散、延續，以表達市府最深的祝福與關懷。