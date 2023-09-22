東森為弱勢家庭中秋加菜！廖尚文親赴宜蘭失智月活動陪爺奶滾球

▲東森集團副總裁廖尚文(中)前往宜蘭南澳與在地長者互動，與多年前共同高歌的80多歲奶奶再度相見歡。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／宜蘭報導

中秋佳節前夕，東森慈善基金會為全台弱勢家庭及老人照護機構加菜，捐贈阿一鮑魚鮑翅參肚頂湯極品組及阿一鮑魚四大珍饈富貴團圓桌菜組等共計430萬元的物資，希望陪伴全台長輩歡樂度過佳節。時逢國際失智症月，今(9/22)上午東森集團副總裁廖尚文伉儷一同前往宜蘭南澳，參加天主教弘道仁愛之家主辦的「宜蘭縣失智症月活動」，廖尚文親自陪爺爺奶奶活絡筋骨跳健身操、大玩滾球比賽，他表示：台灣已經是高齡社會，東森關懷長輩的幸福義不容辭，一定要長久做下去。

▲廖尚文也加入地板滾球比賽行列小試身手。

▲滾球比賽現場相當熱鬧。

現場廖尚文也加入滾球競賽隊伍行列小試身手，看到長輩們雖然行動不便仍賣力參賽，令他感到非常佩服；活動中也與數年前於弘道仁愛之家院內共同高歌歡唱的兩位80多歲奶奶再次相見歡，看到她們硬朗健在令廖尚文相當感動。

廖尚文指出，人口高齡化已是全世界普遍現象，目前台灣65歲以上人口就高達400萬佔總人口1.4%，其中有失智問題的長輩超過30萬人已達8%，如何鼓勵長者多運動、走出社區擴大社交範圍、降低孤寂感需要整體社會共同努力。廖尚文也表示他個人在年滿65歲領到敬老卡之後，明顯感受到關照長者需求的重要性，今天能參與這場由宜蘭縣政府衛生局、宜蘭縣長期照護服務管理所及天主教弘道仁愛之家共同舉辦的失智月活動感到非常有意義。

▲廖尚文表示：台灣已經是高齡社會，東森關懷長輩的幸福義不容辭，一定要長久做下去。

廖尚文說：「感謝弘道仁愛之家給予南澳地區長者良好的照顧，也給東森機會服務社會，這幾年東森也透過捐贈桌菜、物資，邀請購物專家陪伴同歡等行動關懷長輩，而這些愛心善舉都是響應東森總裁王令麟照顧偏鄉長者的理念。東森慈善基金會自17年前開始關注偏鄉及部落兒童需求，並提供愛的早餐補足孩子成長所需的營養，進而發現全台灣各個角落都有需要幫助的地方，因此陸續啟動全齡化關懷行動，未來東森也將持續傳遞愛與溫暖，和全台各縣市政府合作擴大辦理公益活動」。

▲弘道仁愛之家院長楊廷芬(右)致贈感謝狀表達對東森長期關懷的感謝。

弘道仁愛之家院長楊廷芬說明，過去每年都會前往長照院所做失智宣導，今年特別由宜蘭縣政府提撥經費擴大舉辦「失智月」系列活動，讓當地據點的長輩共同參與，眾人在同樂之餘也能更關心失智議題。同時也很感謝東森多年來贊助的物資都像即時雨，因為南澳地區常因季節狀況難以取得充足的蔬果及肉類，而東森提供豐盛的桌菜組更是大家平常難有機會享用的美味佳餚，長輩都吃得很開心。

▲南澳在地長輩收到東森物資都很開心。

▲現場參與活動的長輩都覺得好玩又開心，希望以後能再參加。

今日上午於南澳村籃球場舉辦的失智月友善社區滾球比賽，透過地板滾球活動即使肢體障礙的長輩也可以同樂，讓他們動動腦同時增進肢體動作協調，也能增加榮譽感及自我成就感。現場也設有攤位為長輩進行義剪、香皂手作、粉彩體驗及咖啡課程等，透過多元活動陪伴長輩，讓爺爺奶奶們大呼好玩，直呼以後還想再來參加。

▲廖尚文參與此次由宜蘭縣政府衛生局、宜蘭縣長期照護服務管理所及天主教弘道仁愛之家共同舉辦的失智月活動。

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