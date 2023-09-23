網路取代馬路！花蓮5衛生所建構遠距醫療　偏鄉就醫無距離

▲為提升偏鄉特殊專科醫療品質，花蓮已建構5衞生所採用遠距醫療。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮為提升衛生所特殊專科的醫療品質，秀林鄉和卓溪鄉衛生所已經採用遠距醫療，今年新增鳳林、瑞穗、萬榮3家衛生所，與慈濟、門諾醫院合作為花蓮鄉親提供眼科、耳鼻喉與皮膚科遠距會診服務，以網路取代馬路距離，提供鄉親專科看診和檢查。徐榛蔚縣長貼心提醒鄉親們可多多運用！讓鄉親就醫更便利。

花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，花蓮有遠距醫療服務的衛生所有鳳林、瑞穗、萬榮、秀林、卓溪等5家衛生所。鄉親在衛生所看診後若有專科會診的需要，由衛生所協助預約，再經由醫院與衛生所遠距連線，位在花蓮市的慈濟、門諾醫院專科醫生就能即時向病患問診，並且做眼底攝影影像、X光的判讀，或者是建議用藥，與衛生所醫師共同處理病症。過去鄉親為了看皮膚科、眼科、耳鼻喉科門診需要往返奔波數十公里，現在當地衛生所就能用科技為鄉親省下交通和大醫院等候的時間，讓花蓮中南區的民眾提供醫療可近性與便利性。





朱局長進一步說明，遠距醫療在歷經新冠肺炎疫情，醫療院所和民眾都逐漸接受這種方式。以位於花蓮中區的萬榮鄉為例，面積約618平方公里，由北而南劃分6個村、9個部落。萬榮村到花蓮市的醫院相距40公里，單程車程就需要1小時以上。鄉親一般、慢性疾病多是到萬榮鄉衛生所與定期的巡迴門診就診，或是到鄉內2家西醫診所。而今年開始透過衛生所遠距醫療設備完成，鄉親只要到萬榮鄉衛生所掛號看診，就能接受眼科和皮膚科醫師的遠距會診，既能省下時間也能節省交通費用。這5家衛生所和合作醫院也陸續增加胸腔內科、神經內科、腸胃內科和心臟內科會診，請鄉親和當地衛生所聯繫多多善用。

▲在偏鄉有限的醫療資源下，運用科技可將專科醫療透過科技提供服務。

花蓮縣面積遼闊占全台面積8分之1，幅員狹長南北達137.5公里，60％人口及50％的醫療資源集中在北區，其他鄉鎮市因人口外流，留下來的多是長者和幼兒，面對少子高齡化，在有限的醫療資源下運用科技可以將醫療送達偏鄉，讓科技具備人性和服務的功能。衛生所都肩負醫療及公共衛生、長照等多元角色，提升衛生所特殊專科的醫療品質，可以讓健康平等更進一步。