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網路乾女兒撒嬌喊乾爹投資　男子秒衝銀行提領300萬

▲男子聽信乾女兒的話秒提300萬元要匯給對方投資，幸好被市警二分局警方及時攔阻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲男子聽信乾女兒的話秒提300萬元要匯給對方投資，幸好被市警二分局警方及時攔阻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南一名68歲陳姓老翁和陌生女子在網路上聊天後，認對方當乾女兒，對方開口閉口稱老翁為「乾爹」，讓老翁心動不已，18日上午10時許，對方向老翁討300萬元稱是要投資股票，他秒衝銀行欲提款但被二分局警方攔下，員警方告知這是典型詐騙手段，才成功保住老翁積蓄。

▲男子聽信乾女兒的話秒提300萬元要匯給對方投資，幸好被市警二分局警方及時攔阻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市警二分局民權派出所警員蔡韋緗、黃浩庭，18日上午10時許接到永福路銀行報案指稱，一名老翁可能遇上詐騙集團，原因是老翁想臨櫃提款300萬給「乾女兒」，但卻說不出來這筆錢的用途，民權所警員立即趕抵現場，發現「網路的乾女兒」要求老翁找個領錢理由來敷衍警方，警員瞥見對話內容，是歹徒指揮老翁如何應對警察，讓警員蔡韋緗、黃浩庭認定老翁是遇上詐騙集團。

▲男子聽信乾女兒的話秒提300萬元要匯給對方投資，幸好被市警二分局警方及時攔阻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

民權所警員蔡韋緗、黃浩庭詢問老翁此筆匯款的用途，老翁起初表示，是為了買房周轉用款，後經警方一再提醒，老翁才鬆口說在網路上認識一名暱稱「麗雯」的女子聊天後，表示有股票投資獲利管道，女子要老翁需先提款300萬元大賺一筆，才想投入老本看能不能真的賺一票。對方還指導老翁遇人詢問時要稱說「為了是要買房周轉用的」。

▲男子聽信乾女兒的話秒提300萬元要匯給對方投資，幸好被市警二分局警方及時攔阻。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方查看老翁的對話訊息，發現訊息內，兩人互稱對方為「乾爹、乾女兒」，對話相當親暱，警員蔡韋緗、黃浩庭告知老翁此為典型詐騙手法，歹徒會先與被害人培養感情，取得信任後，再進一步誘導匯款詐財，警方再提供相同手法的詐騙案例向老翁說明，並表示此為詐騙集團慣用投資詐騙手法，老翁才驚覺遭詐騙，直呼「謝謝你們！太感謝你們了！」

二分局表示，現今詐騙手法層出不窮，行員機警發現並通報警方，已共同聯合多起阻詐成功案例，警方將不斷與行員加強聯繫以維護民眾財產安全，再次呼籲民眾，詐騙手法不斷推陳出新，有時也會再利用詐騙老梗等手法，民眾務必提高警覺，可撥打165反詐騙專線或110向警方求證及諮詢，有效打擊詐騙，保護自己也保護他人。

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